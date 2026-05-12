Cómo son las galerías Wagner que Lionel Messi compró por una suma millonaria

Lionel Messi es uno de los futbolistas más importantes de la Argentina y el mundo pero también supo convertirse en un exitoso empresario. A lo largo de los años, el rosarino amplió su patrimonio a través de distintas inversiones. En las últimas horas, se conoció una nueva y millonaria apuesta inmobiliaria: la compra de las históricas galerías Wagner, ubicadas en una exclusiva zona de Barcelona.

La millonaria inversión inmobiliaria de Lionel Messi en Barcelona

Lionel Messi continúa expandiendo su patrimonio inmobiliario y acaba de concretar una importante operación en Barcelona. Según informó Europa Press, el capitán de la Selección argentina adquirió las históricas galerías Wagner, un emblemático edificio ubicado en la exclusiva zona de Turó Park que permanecía cerrado y abandonado desde hace más de treinta años.

La compra se realizó a través de su sociedad Edificio Rostower Socimi por una cifra cercana a los 11,5 millones de euros. El inmueble cuenta con aproximadamente 4.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y una amplia terraza, y será completamente remodelado con el objetivo de transformarlo en un moderno complejo de oficinas destinado al alquiler corporativo.

Lionel Messi

El proyecto ya despertó interés dentro del sector financiero y empresarial, especialmente entre fondos de inversión de primer nivel. La intención de Lionel Messi y su equipo es recuperar por completo el edificio y darle una nueva vida luego de décadas de deterioro y abandono. Actualmente, se encuentra en trámite la licencia municipal necesaria para comenzar las obras de reforma integral, que estarán a cargo de los arquitectos Jordi Artigas, del estudio OUA, y Alejandro Fernández, de EstudioFaas. Según trascendió, el complejo podría comenzar a funcionar dentro de al menos un año, una vez finalizada la renovación total del espacio.

Antes de quedar en manos de Lionel Messi, las galerías Wagner pertenecían a Santomera Bay, una firma de inversión privada encabezada por Alejandro Alcaraz. La empresa logró adquirir progresivamente las participaciones de cerca de cien pequeños propietarios mediante el vehículo Crandon y cerró la operación total en 2025 por unos 10 millones de euros. El objetivo inicial era vender el activo a un gran operador inmobiliario, algo que finalmente se concretó con la llegada del futbolista.

Lionel Messi

Las galerías Wagner, de símbolo comercial a edificio abandonado: la historia de la nueva adquisición de Lionel Messi

Las galerías Wagner, que compró Lionel Messi, nacieron durante la década del ochenta como un ambicioso proyecto comercial de alto nivel en Barcelona. Ubicadas en el entorno privilegiado de Turó Park, una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad, buscaban convertirse en un polo elegante de compras.

De acuerdo con información publicada por La Vanguardia, el lugar llegó a tener alrededor de cien pequeños locales comerciales, muchos vinculados al universo fashionista y al diseño, replicando el modelo de galerías urbanas que comenzaba a crecer en distintos puntos de Europa. Sin embargo, el proyecto tuvo una vida corta ya que en 1993 las galerías cerraron sus puertas debido a distintos factores: la baja actividad comercial, los cambios en los hábitos de consumo y, principalmente, los conflictos de sus dueños.

Las galerías Wagner, que adquirió Lionel Messi en Barcelona (Crédito: Estudio de arquitectura OUA Group)

A partir de ese momento, las galerías Wagner iniciaron un largo proceso de deterioro. De hecho, fue ocupado ilegalmente en distintas ocasiones y sufrió robos, vandalismo y múltiples daños estructurales. Además, distintos medios locales aseguraron que los vecinos comenzaron a evitar la zona debido al estado de abandono y la inseguridad que generaba el predio.

Uno de los momentos más críticos ocurrió en 2001, cuando un incendio de gran magnitud destruyó gran parte de las instalaciones. Los bomberos trabajaron durante más de siete horas para controlar las llamas y, desde entonces, el deterioro del edificio se volvió todavía más evidente. Ahora, el histórico inmueble tendrá una nueva oportunidad.

En resumen, las galerías Wagner que Lionel Messi compró por una suma millonaria tienen cerca de 4.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y una amplia terraza. El objetivo final del delantero es reformar completamente el sitio y convertirlo en la futura sede corporativa de una importante entidad bancaria.