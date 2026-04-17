Pensando en su retiro: la nueva etapa de Lionel Messi que lo consolida como empresario relevante del mercado futbolero

Lionel Messi atraviesa una nueva etapa pensando en su retiro, consolidándose como empresario relevante del mercado futbolero. Con inversiones estratégicas, el argentino amplía su influencia más allá de la cancha y proyecta un legado que trasciende su carrera como jugador, mostrando cómo se prepara para una nueva etapa en su vida.

La nueva etapa de Lionel Messi como empresario dentro del mercado futbolero

Lionel Messi se encuentra en su mejor momento deportivo, pero ya comenzó a planificar el futuro pensando en su retiro y consolidándose como empresario relevante del mercado futbolero. Su participación en diferentes instituciones refleja una visión integral que combina inversión, desarrollo y expansión, abriendo un nuevo capítulo en su vida.

Lionel Messi

A pocos meses del mundial, se conoció que el astro argentino comenzó a proyectar lo que será su vida después del fútbol. De a poco empezó a construir un camino sólido dentro del mundo deportivo, con inversiones estratégicas en distintos clubes alrededor del mundo. Esta nueva etapa lo posiciona no solo como jugador, sino también como referente.

La reciente incorporación del UE Cornellà, en España, es un ejemplo claro de la visión que sigue Lionel Messi. El club catalán, fundado en 1951, milita en la tercera RFEF de España, representa una apuesta por el futuro del talento joven. Se trata de un proyecto que lo mantiene vinculado a una región que marcó gran parte de su carrera y su vida personal.

Lionel Messi

En Estados Unidos, su relación con el Inter Miami va más allá de lo deportivo. Desde su llegada a la MLS, se estableció que él será accionista del club una vez que finalice su etapa como jugador. Este acuerdo lo convierte en parte del proyecto a largo plazo de la franquicia, compartiendo espacio con figuras como David Beckham.

Los clubes que tiene Lionel Messi y lo consolidan como empresario futbolero

Estos dos no son los únicos clubes donde Lionel Messi puso atención; en Uruguay, unió fuerzas con Luis Suárez para dar vida al Deportivo LSM en 2025, iniciando en la Primera D de la liga. Tras consagrarse campeón, ese mismo año, se ganó un lugar en la Primera C que inicia el 25 de abril de 2026. Lo que comenzó como una iniciativa vinculada al fútbol amateur rápidamente se transformó en un proyecto con instalaciones modernas.

Lionel Messi y Luis Suárez

En Argentina, el vínculo con el fútbol también tiene un componente emocional. El club Leones de Rosario está gestionado por su familia más cercana, aunque el sigue estando en la cabeza de la gestión. Este proyecto, ligado directamente a sus raíces, atraviesa un excelente presente en la Primera C, donde se logró colocar en el tercer puesto de la Zona B con 12 puntos.

Cabe destacar que la construcción de esta red de clubes en distintos países muestra que Lionel Messi está pensando en el futuro con una estrategia clara. No se trata de inversiones aisladas, sino de un plan que combina desarrollo, legado y expansión internacional. Además, la propuesta que tiene con Luis Suárez reflejó la intención de aportar al crecimiento del fútbol desde la base, con una mirada que combina experiencia y visión empresarial.

Lionel Messi

Lionel Messi empieza a pensar en su retiro y consolida una nueva etapa que lo posiciona como empresario relevante del mercado futbolero. Con inversiones en clubes de distintas regiones, el argentino construye un proyecto que combina desarrollo, expansión y legado, manteniendo su vínculo con el deporte más allá de la cancha.

VDV