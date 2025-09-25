Con temática Emilia Mernes, las mejores fotos del cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro celebró los 9 años de su hija Moorea –fruto de su pareja con Rodrigo Fernández Prieto- con una fiesta llena de globos, dulzuras y la temática de Emilia Mernes, ídola indiscutible de la homenajeada.

“Fue un día muy especial, siempre vivo los cumples de mi hija con mucha ilusión. Pensamos juntas cada detalle de la fiesta. Todo estuvo pensado para que ella se sintiera la estrella de su día", contó la influencer y empresaria, quien estuvo acompañada por su pareja actual, Salvador Besciu.

Moorea, la hija de Tesouro, celebró sus 9 años a puro brillo.

Cuál fue la especial sorpresa que vivió Moorea

"Moorea disfrutó cada momento: desde la temática, hasta soplar las velitas rodeada de sus amigos y familia. Lo que más la hizo feliz fue el saludo que le envió especialmente Emilia (Mernes) y que la emocionó mucho. Moorea fue la gran protagonista acompañada de todos los que ama. Y fue muy lindo, porque lo importante es que vea que estamos en armonía con su papá y con mi pareja actual", reveló la influencer.

La cumpleañera junto a su mamá y a Salvador Besciu, actual pareja de Floppy.

"Como mamá no hay nada más valioso que darle esa seguridad: que tu hija sepa que su familia está siempre presente”, dijo Floppy, quien recibió a todos los invitados, entre otros a Jesica Cirio con su nena Chloé, Barby Franco quien llevo a “su” Sarah y a Anita García Moritán, la hija de Pampita.

Moorea posó con las amigas de su mamá, entre ella Barby Franco, quien llevó a su hijita, Sarah Burlando.

El divino look de Moorea

Para su gran día, Moorea eligió una chaqueta y pantalón color fucsia con estrellas en plata que aludía al universo de su cantante favorita. Nuria García de @living gardenmobiliario estuvo a cargo de la organización del evento que salió como la cumpleañera lo había imaginado.

Entre las invitadas de Moorea estuvieron Sarah Burlando y Anita García Moritán, la hija de Pampita.

Fotos: @gattisoafotograa

Agradecimientos: @livinggardenmobiliario, @tami_decco, @cts.eventosinfantiles, @undiaalavez_dulcesmomentos, @claudiasmichowski, @maquillajeartisticotefy, @pinata_pichu, @bycynthia_d, @jadeglittersok, @pizzapartykingcatering