sábado 27 de septiembre del 2025
CELEBRIDADES Hoy 14:39

Condenaron a cadena perpetua al hermano del ex de Wanda Nara

El Tribunal Oral en lo Criminal de Quilmes desestimó los argumentos de su defensa y lo declaró culpable.

Wanda Nara | Instagram

Fue un romance fugaz, pero que hizo bastante ruido mediático. Wanda Nara había dado a entender que estaba saliendo con Ayrton Costa, un jugador de Boca y, aunque luego dijo que siempre siguió estando soltera, quedó en evidencia la relación que los unía.  Este viernes, la justicia dictó sentencia contra el hermano del joven en cuestión.

El romance entre Wanda Nara y Ayrton Costa

Julio. El romance entre la China Suárez y Mauro Icardi avanzaba a paso firme y encontraba indicios de una posible mudanza a Turquía, que se terminaría concretando algunas semanas después. Wanda Nara habla en un stream y, cuando nadie lo esperaba, anuncia que “se está hablando con un chico que juega el mundial de clubes”.

Wanda Nara.

La noticia no tarda en hacerse viral, tal y como suele suceder en todo lo que concierne a Wanda Nara. Ella, fiel a su estilo, comienza a dar indicios. Algunos de ellos un tanto más solapados y crípticos. Otros, bastante más marcados y, si se quiere, torpes.

Es así que, entre historias de Instagram, fotos con indirectas y mensajes solapados, se termina de dar con un nombre: Ayrton Costa, jugador de Boca Juniors. Una revelación que, siguiendo con la estela del accionar habitual del mundo Nara, no estaba exenta de polémicas.

Es que, detrás de ese romance, que luego Wanda terminaría por bajarle el tono, existían algunos datos más complicados. Primero, porque la ex novia del muchacho en cuestión había salido al cruce. Después, porque aparecía mencionado en dos causas judiciales que incluso habían hecho que peligrara su permiso para viajar a Estados Unidos a jugar el Mundial de clubes. Hace algunas horas, se confirmó que su hermano fue condenado por la segunda de ellas.

Novia Ayrton Costa
El mensaje de la ex novia de Ayrton Costa.

La condena al hermano de Ayrton Costa

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes condenó este viernes a prisión perpetua a Carlos Costa por el femicidio de Agustina Aguilar. Los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, desestimaron la versión de la defensa, que quiso instalar la hipótesis de sobredosis, y lo encontró culpable.

Ayrton Costa declaró en el juicio que comenzó el pasado 8 de septiembre, avalando la teoría de la defensa de su hermano. En su testimonio, que llegó por video llamada, el jugador cuestionó la autopsia oficial, pero el tribunal no encontró validez en esos argumentos.

Ayrton Costa.

Más allá de su declaración, Costa fue investigado en la causa por posible encubrimiento, aunque no terminó siendo inculpado. El padre de la víctima había declarado: “Su hermano Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto a su familia. Ellos limpiaron todo. Un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”.

