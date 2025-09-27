Alberto Cormillot tuvo que ser internado de urgencia tras sentir un dolor en el pecho y hay preocupación por su estado de salud. Según contó, el médico viajaba hacía la radio cuando una pequeña molestia lo alertó y lo obligó a llamar de inmediato de su cardiólogo.

Preocupación por la salud de Alberto Cormillot: fue internado de urgencia y tuvo que ser operado

Alberto Cormillot encendió las alarmas luego de ser internado de urgencia y sometido a una intervención cardíaca. El médico especialista en nutrición, de 87 años, contó que tuvo que dirigirse a una clínica después de sentir molestias en el pecho.

Alberto Cormillot y su hijo Emilio

Este viernes, pasadas las 5:20 y mientras se dirigía a Radio Mitre, donde participa del programa Alguien tiene que decirlo, el médico tuvo un malestar en el pecho que se expandió hacia la mandíbula y los oídos, una señal que le llamó la atención. Fiel a su costumbre de escuchar a su cuerpo y actuar a tiempo, decidió acudir a un sanatorio, donde fue atendido de urgencia. "Lo tenía a dos cuadras al hospital Finochietto y me hicieron el diagnóstico", dijo Alberto Cormillot.

“Estaban todas las arterias muy bien, salvo una. Y era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado”, explicó el nutricionista en Cuestión de Peso (El Trece) tras someterse a una angioplastia, donde los médicos detectaron que tenía una arteria "tapada". Y agregó: "Quizás me hubiera agarrado un infarto si no actuaba a tiempo".

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

La noticia de su internación generó gran preocupación entre colegas, pacientes y seguidores, que inundaron las redes sociales con mensajes de aliento y pronta recuperación.

Hoy, tras la operación, Alberto Cormillot se encuentra en plena recuperación y rodeado del apoyo de su familia, en especial de su hijo Emilio y Estefanía Pasquini. Su historia vuelve a demostrar que la prevención y la atención a los síntomas son claves para cuidar la salud. Con la fortaleza que lo caracteriza, todo indica que muy pronto retomará sus actividades habituales.