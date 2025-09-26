La grilla de Netflix cuenta con una diversa variedad de series y películas de alrededor del mundo, que no tardan en llegar a los éxitos en varios países. En las últimas semanas, un k-drama en emisión se mantuvo entre el Top 10 de la Argentina, gracias a su fusión de romance, fantasía, época y comida de todas partes. Bon appétit, majestad llega a su final en el próximo fin de semana, y se volvió el ideal de muchos para maratonear en estos últimos días.

Bon appétit, majestad: el k-drama furor de Netflix que estrena su capítulo final

El 23 de agosto del 2025, Netflix sorprendió con una apuesta coreana que encantó a sus seguidores y ocupó el Top 10 de las series más vistas por todos. Bon appétit, majestad fusionó los géneros de romance, drama y fantasía, junto con una historia divertida y llena de increíbles recetas de todo el mundo. La novela se mantuvo en emisión, con estrenos los fin de semanas, y llegará a su final el próximo 27 y 28 de septiembre.

Con 12 capítulos de más de 1 hora cada uno, sigue una historia ficticia, inspirada vagamente en el reinado de Yeonsangun, durante la dinastía Joseon. La serie de Netflix tiene como protagonista a Yeon Ji-young, una chef reconocida a nivel mundial que, luego de leer un libro de la dinastía, viaja en el tiempo. Su primer encuentro con el rey Lee Heon la ponen en una complicada situación, donde debe ganarse su atención y favor con sus modernos platos, mientras intenta sobrevivir a las intrigas políticas y a los peligros de la corte real.

La historia está basada en la novela web “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun”, escrita por Park Guk-jae, donde también sigue el viaje al pasado de la cocinera, pero toma al personaje histórico real como protagonista. Cabe destacar que, además de dejar entrever un poco de la historia coreana y la de uno de los gobernantes más crueles, la ficción de Netflix se vuelve una lista de "lecciones de cocina", sobre diversas comidas de todo el mundo, sus preparaciones y sensaciones en los críticos.

El k-drama se volvió uno de los más vistos y comentados por todos en las redes sociales, y tiene su final en este próximo fin de semana. Netflix no duda en darle un lugar a producciones de todo el mundo, fusionando diferentes géneros, para contar divertidas historias de amor. Bon appétit, majestad fue una de las nuevas series en emisión, que mantuvo su racha de más vistas durante varias semanas, hasta llegar a su final tan esperado.

A.E