Captaron de incógnita a Anita García Moritan bailando y enterneció a todos: "No sé si estás lista para esto”

Anita García Moritan es una de las hijas de celebridades más observadas por las redes sociales. Su tierna personalidad y belleza la posicionaron como una de las mini influencers fashionistas, que no dudan en continuar con el trabajo de sus mamás. Sin embargo, también protagonizan icónicos momentos que enternecen a todos. En las últimas horas, se viralizó un video de la niña bailando de incógnita en el programa que Pampita conduce.

El baile de Anita García Moritán que enterneció a todos: “No sé si estás lista para esto”

Pampita y Anita García Moritán mantienen una cercana relación de madre e hija. Desde que es bebé, la pequeña no duda en ir junto a la modelo en los diferentes eventos fashionistas, donde aprendió de la industria de la moda y de la vida pública de las celebridades. Es así como despliega su divertida personalidad en todos los lugares a los que va, y enternece con sus conocimientos artísticos a los seguidores y usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas, decidió acompañar a su mamá en su trabajo. Pampita es la conductora de Los 8 escalones, y no duda en involucrar a sus hijos en su jornada. En esta ocasión, llevó a la pequeña Anita, quien fue captada de incógnito y filmada por Barbie Simons. La niña enterneció a todos los presentes y a las redes sociales, cuando se la vio bailando para su mamá, quien se encontraba al aire del programa.

Carolina Ardohaín compartió el video en sus historias de Instagram, donde se veía a la niña con un vestido de ballet, medias largas blancas y unas cómodas zapatillas. Al son de la música de fondo, ella tomó la parte inferior de su pollera y movió las caderas con una sonrisa en el rostro. Lejos de sus conocimientos en la música clásica, demostró ser una fanática del reggaeton y lo latino. "No sé si estás lista para esto, Pampita", escribió la influencer, y las redes sociales estallaron.

Anita García Moritán se volvió rápidamente tendencia por sus tiernos pasos de baile, y Pampita no tardó en repostear el clip en sus historias de Instagram. La niña no duda en acompañar a su mamá en el trabajo y demostrar sus talentos y divertida actitud frente a todos. Los usuarios le dieron halagos por su buena onda e increíble danza en el detrás de cámaras, mientras ella exponía su felicidad de estar en el programa de la conductora.

