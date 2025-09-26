Escándalo: Wanda Nara iría a los Martín Fierro con Maxi López y podrían compartir habitación

Desde hace algunos días, Wanda Nara y Maxi López están bajo el ojo del huracán mediático por la cercanía que han compartido, no solo por situaciones laborales, sino también familiares. Ahora se baraja la posibilidad de que el exfutbolista acompañe a la empresaria a la gala más importante de la televisión argentina, los premios Martín Fierro.

La inesperada revelación de Pepe Ochoa en LAM

En el piso de LAM se abrió la discusión cuando Pepe Ochoa dio a conocer detalles sobre los preparativos de Wanda Nara para los Martín Fierro. Según el periodista, la empresaria pidió una habitación especial para la gala.

Maxi López y Wanda Nara

“Wanda Nara pidió claramente una habitación. Vieron que el año pasado en los Martín Fierro, Wanda pidió la suite principal, la suite presidencial de Egipto, que es la más extensa... Wanda, lo que va a hacer este Martín Fierro es, digamos, metió en su lista de autorizados a Maxi López, para que Maxi López sea quien acompañe en la alfombra roja y luego sentarse en la mesa con ella”, afirmó Ochoa.

La información generó comentarios sobre el trasfondo de la decisión. El panelista explicó que no solo se trataba de un pedido personal de Wanda Nara, sino también de un interés del canal: “Todo depende en cuanto a la presencia de Maxi, que obviamente no es solamente Wanda, sino también el canal, el que quiere que estén juntos por Masterchef y por eso le dio la suite y todo igual”, agregó.

Sin embargo, sus declaraciones funcionaron como abreboca para la intervención de Laura Ubfal, quien aportó un factor determinante que condicionaría la participación de Maxi López en la ceremonia.

Laura Ubfal sobre la posibilidad de que Wanda Nara y Maxi López compartan habitación

Laura Ubfal tomó la palabra para contextualizar la información y explicar que la situación no dependía únicamente de un pedido logístico o de producción. Según detalló la periodista, el punto central estaba vinculado con la salud de Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, que debía ser sometido a una operación: “Lo que pasa es que va a pasar algo mañana, de lo cual va a depender la información que Pepe tiene”, explicó.

De esta manera, la periodista subrayó que la presencia de Maxi López en la gala, así como la posibilidad de compartir la habitación solicitada por Wanda Nara, solo se concretaría si el procedimiento médico del adolescente transcurría con normalidad. Así que el estado de salud de Valentino será lo que determine si sus padres compartirán o no la alfombra roja y la habitación.