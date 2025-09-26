Maxi López y Wanda Nara despertaron las alertas de los usuarios de las redes sociales, luego de mostrar un acercamiento muy picante entre ellos. Almuerzos en familia, chistes sobre MasterChef, provocaron que muchos de sus seguidores comenzaran a hablar de sus interacciones. Sin embargo, la que no dudó en pronunciarse y lanzar picantes guiños fue Daniela Christiansson, la actual pareja del futbolista, y quien espera su segundo hijo con él.

Maxi López, Daniela Christiansson, Wanda Nara

Los pincantes guiños de Daniela Christiansson tras el acercamiento de Maxi López y Wanda Nara

Maxi López se encuentra en la Argentina, disfrutando de sus hijos y los primeros días de grabación y organización para MasterChef Celebrity. El futbolista se unirá a la competencia que tiene como conductora a su expareja, Wanda Nara, lo que provocó que hubiera un acercamiento entre ellos. Este hecho no pasó desapercibido para las redes sociales, quienes están atentos a las celebridades y sus nuevas relaciones, y tampoco para Daniela Christiansson, quien espera a su esposo embarazada.

Maxi López, Daniela Christiansson, Wanda Nara

Maxi López y Wanda Nara comenzaron a mantener idas y vueltas desde que arrancó la guerra legal y mediática de la modelo con Mauro Icardi. El futbolista, padre de los tres hijos varones, se pronunció a favor de Nara en diversas ocasiones. Sin embargo, desde su regreso a la Argentina, se mostró muy unido a ella, y con picantes interacciones que agrandaban su cercanía. Esto habría provocado algo en Christiansson, porque los usuarios notaron dos reacciones picantes que compartió en sus historias de Instagram.

Primero, compartió una frase en inglés que llamó la atención de todos, quienes supusieron que se trataba de una indirecta a su pareja actual. “En toda situación, siempre hay una visión más amplia y un propósito mejor", se leía. Sin embargo, sus dichos no quedaron ahí, ya que compartió un duro momento que vive sin su esposo, y lanzó una sentencia al final. "Tenía un evento, esta noche, en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que prestarle atención".

Las curiosas reacciones de Daniela Christiansson tras el acercamiento de Maxi López y Wanda Nara

Muchos usuarios de las redes sociales tomaron estas dos historias como una contestación a las constantes preguntas que le realizan, tras el acercamiento de Maxi López y Wanda Nara. Mientras ellos están en la Argentina, cerrando el reality y pasando tiempo con sus hijos, Daniela Christiansson cuida a su niña y lleva adelante el emocionante embarazo que agranda a la familia. Las teorías no tardan en surgir, al igual que los comentarios al respecto y las opiniones divididas.

A.E