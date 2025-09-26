Juli Poggio y un especial mensaje para Thiago Medina por su complicado estado de salud: "No estás solo"

Thiago Medina atraviesa su día número 14 internado en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras sufrir un accidente al momento que se trasladada en moto y fue embestido por un auto. En las últimas horas, el ex Gran Hermano presentó una desmejora en su salud y la preocupación creció. Sus seres queridos pidieron apoyo por parte de sus seguidores y fanáticos, y Juli Poggio compartió un especial mensaje para hacerle llegar apoyo a su amigo.

Juli Poggio y un mensaje especial para Thaigo Medina

La salud de Thiago Medina causa gran preocupación, debido a que en las últimas horas presentó complicaciones, puntualmente en el funcionamiento de sus pulmones. El joven de 22 años fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y su recuperación era estable, pero contrajo una bacteria que agravó su cuadro, ya crítico. Ante este contexto, tanto sus amigos como familiares y la madre de sus hijos, Daniela Celis, pidieron que las cadenas de oraciones en su nombre continúan ya que esperan un “milagro”.

Por su parte, Julieta Poggio, gran amiga de Daniela Celis y Thiago Medina, mediante redes sociales se mostró dedicada a compartir los mensajes de su amiga y los pedidos de oración. Al mismo tiempo se la pudo ver al lado de las hijas de la pareja, Laia y Aimé, de quienes es madrina. Pero además de brindar este apoyo emocional, ahora volvió a hacer una publicación en Instagram,

En esta ocasión, la joven compartió una imagen, al estilo estampita, con la que llamó a sus seguidores a pedir por la recuperación de Thiago Medina. “Sentate en un lugar tranquilo. Cerrá los ojos. Respirá profundo unas cuantas veces. Visualizá a tu amigo o compañero rodeado de luz (puede ser blanca, dorada, verde, lo que sientas)”, dice la imagen, en lo que son instrucciones para orar por esa persona que lo necesita.

Y cierra “Podés imaginar que le estás sosteniendo la mano, abrazando o simplemente enviando un deseo: ‘Recupérate. No estás solo’”. De esta forma, pidió por la salud de su amigo, pero también llamó a sus seguidores a hacerlo, ya que como mencionó desde los primeros momentos de esta tragedia, su círculo íntimo cree en que esas buenas energías le llegan a Thiago Medina.

De esta forma, Juli Poggio se muestra muy cercana a Thiago Medina, pero también desde afueras del hospital es parte de la red de apoyo de Daniela Celis, quien pide por la recuperación del padre de sus hijas.