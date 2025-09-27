La respuesta de Maxi López a las críticas de su esposa, Daniela Christiansson

La cercanía entre Maxi López y Wanda Nara, quienes trabajarán juntos en Masterchef Celebrity (Telefe), generó especulaciones sobre una posible separación entre él y su pareja, Daniela Christiansson, quien espera su segundo hijo. Y es que mientras el exfutbolista está acá, ella sigue en Suiza con su hija Elle y transitando su embarazo, algo que a muchos les llamó la atención. Ahora, para despejar dudas y aclarar que siguen juntos, el empresario publicó una imagen junto a ella en su red social.

La romántica foto que subió Maxi López después de las indirectas de su esposa, Daniela Christiansson

En los últimos días, el ida y vuelta en las redes sociales entre Maxi López y Wanda Nara generó repercusiones ya que en Suiza se encuentra Daniela Christiansson esperando su segundo hijo, fruto de su amor con el exjugador, y acompañada de su hija Elle de 2 años. Si bien para algunos se trata de una relación de amistad entre la expareja, para otros usuarios este acercamiento podría significar algo más.

A las diferentes opiniones sobre el vínculo entre ellos, se sumó que Daniela Christiansson subió un llamativo posteo a sus historias de Instagram que muchos interpretaron como un "palito" para Maxi López por estar ausente en su hogar. “Tenía un evento esta noche en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que prestarle atención”, escribió la modelo junto a un emoji de un corazón rosa.

Ante la repercusión que alcanzó el mensaje de su pareja y con la idea de dejar en claro que siguen juntos pese a la distancia, Maxi López compartió una dulce postal junto a Daniela Christiansson en Instagram. En la misma se los puede ver abrazados y mirando a cámara sonriendo. “Noi” (“Nosotros”, en italiano), escribió el empresario junto a un corazón rojo reafirmando su amor por la top model.

Su publicación no parece casual ya que llega justo después de versiones que lo acercan de manera amorosa a su ex Wanda Nara, con quien compartirá el ciclo Masterchef Celebrity (Telefe) y se muestra compartiendo almuerzos y tardes en su casa junto a sus hijos en común.

Al ver el posteo, Daniela Christiansson no dudó en repostearla en sus historias de Instagram y sumarle unas sentidas palabras despejando también las dudas de una posible ruptura entre ellos. “Te extrañamos”, comenzó junto a un emoji de corazón rojo. Y agregó, enamorada y apoyando su decisión de estar en Argentina: “Estamos muy orgullosos de vos por todo lo que estás haciendo, logrando y atravesando”.

Cabe recordar que Maxi López no sólo se prepara para participar del reality culinario junto a Wanda Nara sino que también su estadía en el país tiene que ver con pasar tiempo con Valentino, Constantino y Benedicto. De hecho, el mayor debió ser intervenido quirúrgicamente por una lesión y él se encuentra acompañándolo en este momento.

De esta manera, la romántica foto que subió Maxi López después de las indirectas de su esposa, Daniela Christiansson, desestimó rumores de separación y dejó bien en claro que permanecen juntos a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia.