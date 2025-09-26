Duelo de looks entre Pampita y Nicole Neumann: con estilos distintos, con los colores y prendas tendencia

Pampita y Nicole Neumann son dos grandes referentes de moda en nuestro país. Cada una con su estilo propio, logran impactar con sus propuestas fashionistas y son las inspiración de otras mujeres que siguen su contenido en las redes sociales. Las prendas, los accesorios y el calzado que eligen para armar cada uno de sus looks suelen llevarse toda la atención. Esta vez, ambas deslumbraron con sus vestimentas por muchas razones: diseño, estética, color y detalles.

Pampita y Nicole Neumann se animan a looks que marcan tendencia

Pampita volvió a sorprender con su look al igual que Nicole Neumann. Ambas con estilos diferentes pero con atuendos llenos de personalidad que no pasaron desapercibido en las redes sociales. La conductora escogió un outfit con inspiración dosmilera mientras que la empresaria cosmética apostó por un diseño vintage con estética romántica y toques western.

En el caso de Pampita, la modelo se mostró al frente de su ciclo Los 8 escalones (eltrece) con un look que combina nostalgia y sensualidad. Se trata de un conjunto de dos piezas: top tipo corset con tirantes finos y corte estructurado, que dejó ver su abdomen, y pantalón amplio de tiro bajo con pliegues en el frente. Ambas prendas llevaron el color que promete ser tendencia: el gris tostado. Esta tonalidad, que se encuentra entre el gris clásico y el beige, es muy versátil y brinda un aire moderno y sofisticado a la vez.

Pampita

Para elevar su estilismo, caracterizado por llevar ítems de la moda Y2K, algo poco frecuente en ella, Pampita agregó un accesorio clave: cinturón negro de cuero. Otra de las características que hizo a este look más original es el contraste entre la parte superior ajustada y la inferior oversize, una combinación acertada y bien actual que la presentadora supo lucir con total naturalidad.

Pampita

Para dejar el protagonismo absoluto a los ítems elegidos, Pampita decidió recoger su cabello con un peinado sencillo que consistió en marcar una raya al medio y dejar algunos mechones sueltos. En la piel, optó por un maquillaje natural en tonos tierra y nude, para seguir la armonía visual de su vestimenta. Así, Carolina Ardohain dejó en claro que sabe cómo reinventar básicos y tendencias, logrando un look sofisticado, moderno y con mucha actitud.

Nicole Neumann, por su parte, optó por un look compuesto por un vestido verde agua con tirantes finos y escote adornado con delicados detalles de encaje. Este diseño, de estilo romántico y boho chic, se destacó por su falda larga, amplia y con vuelo, que también llevó un bordado en el ruedo. Nikita posó con este diseño de Natalia Antolín durante una tarde al aire libre, una ocasión ideal para resaltar, bajo la luz del día, tanto el color como la frescura de la tela que lo compone.

Nicole Neumann

Para romper con la dulzura del vestido, Nicole Neumann sumó un calzado que marcó la diferencia: botas texanas negras con bordados en color blanco. Esta mezcla entre lo romántico y lo western es lo que hizo que su look se vea moderna, original y con ese mix de estilos que la modelo suele elegir. Como accesorio, lució una bandolera estructurada con tira blancas y negras.

Nicole Neumann

Para completar su estilismo, Nicole Neumann dejó su suelto con ondas naturales y optó por un maquillaje glowy. Así, la modelo demostró que no teme a combinar piezas de distintos estilos para lograr un resultado súper chic, lleno de carácter y que brinde comodidad. En resumen, este duelo de looks entre Pampita y Nicole Neumann con estilos distintos, con los colores y prendas tendencia refirmó por qué son dos grandes referentes de la moda argentina, y la inspiración de muchas mujeres que la siguen en las redes sociales.