Confirman que Maxi López se fue de urgencia de la Argentina tras el accidente doméstico que sufrió su esposa, Daniela Christiansson

La farándula argentina enloqueció luego de que Maxi López decidiera instalarse temporalmente en la Argentina para poner a prueba sus habilidades culinarias en MasterChef Celebrity. Su residencia habitual, sin embargo, se encuentra en Ginebra, Suiza, donde vive con su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, y su hija de dos años, Elle.

Daniela Christiansson

Recientemente, mientras Maxi López cumplía con sus compromisos profesionales ligados al estreno del mítico reality culinario, su esposa atravesó un difícil momento que la obligó a realizar un llamado de emergencia. Según revelaron en DDM, el exfutbolista habría decidido viajar de inmediato para acompañarla tras enterarse del episodio que ella misma relató en sus redes sociales.

El peligroso accidente que sufrió la esposa de Maxi López

Fue mediante sus historias de Instagram que, Daniela Christiansson reveló el accidente doméstico que sufrió en su casa: “¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Súper tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, escribió junto a una foto en la que se la vio recostada con su hija.

Del mismo modo, la modelo agregó en el mismo posteo: “Estoy agotada, la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día”. Tras revelar el incidente que sufrió la modelo, desde el piso aseguraron que el objetivo del viaje de Maxi López es acompañar a su pareja y asegurarse de que tanto ella como el bebé se encuentren en buen estado; sin embargo, estaría regresando dentro de una semana para continuar con sus compromisos.

Así ha sido la historia de Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson se conocieron en Milán el 14 de febrero de 2014, aunque comenzaron su relación medio año después. Vivieron juntos en distintos países: primero en Italia, luego en Brasil, más tarde en el Reino Unido y finalmente se establecieron en Suiza. En 2021, el exfutbolista le propuso matrimonio delante de su familia, aunque la boda aún no se concretó.

Maxi López y Daniela Christiansson

El 31 de marzo de 2023 Maxi López y Daniela Christiansson le dieron la bienvenida a su primera hija, Elle, en Londres. El pasado 25 de julio anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo hijo, un varón.