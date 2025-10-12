Las increíbles fotos de las vacaciones de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, y sus hijos en San Martín de los Andes

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, viajó con sus tres hijos a San Martín de los Andes y mostró las increíbles fotos que se sacaron. Tras atravesar semanas difíciles, por los fuertes rumores que señalaron al futbolista de Boca Juniors como infliel, la influencer disfruta de los paisajes patagónicos y paseos en compañía de Victoria, Giovanni y Lautaro.

Camila Galante mostró las mini vacaciones con sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, mientras Leandro Paredes está en Miami con la Selección argentina. La esposa del futbolista viajó con los nenes a San Martín de los Andes para disfrutar de los paisajes patagónicos, paseos en familia y meditaciones frente a los lagos.

El viaje familiar llega después de que trascendieran versiones que vinculaban al jugador de Boca Juniors con Evangelina Anderson, rumores que ambos desmintieron rápidamente pero que generaron un gran revuelo mediático. La influencer, que suele mantener un perfil más bajo, decidió alejarse de los escándalos y refugiarse en la calma del sur, donde se la vio disfrutar de caminatas, meriendas y reencuentro con amigas.

En sus publicaciones, la influencer mostró su mejor versión: sonriente, meditando y rodeada de sus hijos. "Aventurando con mamá", escribió en una de las historias de su cuenta de Instagram, que se muestra acompañada de Lautaro, el bebé que dio a luz en marzo. Además, en otras postales se la puede ver meditando frente al lago bajo el lema: "Desconectando".

Mientras tanto, Leandro Paredes continúa concentrado con la Selección argentina en Miami, donde el este sábado disputó el amistoso frente a Venezuela y el próximo martes volverá a la cancha ante Puerto Rico. En medio de los compromisos futbolísticos, el jugador sigue de cerca las publicaciones de su esposa, Camila Galante, que desde la Patagonia comparte cómo disfruta de unos días de descanso junto a sus hijos.