Evangelina Salazar habló de los problemas de salud de Palito Ortega: “Está muy nervioso, no sé qué hacer”

Evangelina Salazar habló con preocupación sobre el estado de salud de su esposo, Palito Ortega, quien atraviesa un delicado cuadro de herpes zóster. En diálogo con Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre Córdoba, la actriz contó cómo transitan estos días y reveló que el cantante debió suspender todas sus actividades para enfocarse en su recuperación.

“Está muy nervioso porque le duele, pobrecito. No sé qué hacer. Me da mucha pena”, expresó Evangelina, conmovida. Según relató, el malestar se presentó de forma repentina y afectó su rutina diaria. “Está muy molesto, le duele, está hinchado. Así que suspendió todo lo que tenía”, señaló, haciendo hincapié en que el reposo es ahora fundamental.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

El herpes zóster —conocido popularmente como “culebrilla”— es una infección viral que provoca erupciones dolorosas en la piel y puede generar fiebre, cansancio y sensibilidad al tacto. Si bien suele tener buena evolución con el tratamiento adecuado, requiere descanso y cuidados específicos, especialmente en personas mayores.

Ortega, de 83 años, continúa siendo una figura activa de la música argentina, con más de seis décadas de trayectoria. Sin embargo, este cuadro lo obligó a hacer una pausa. “Estamos tranquilos, esperando que pase. Tiene que descansar”, afirmó Salazar, quien acompaña al artista con la misma dedicación de siempre.

La actriz y el reconocido cantante forman una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino. Casados desde 1967, atravesaron juntos etapas de éxitos, viajes, hijos y también momentos difíciles. A lo largo de los años, ella se mantuvo como un pilar fundamental en la vida del cantante, brindándole contención en los distintos desafíos personales y profesionales.

En esta oportunidad, vuelve a hacerlo desde el mismo lugar de amor y cuidado que los caracteriza. “Lo cuido todo el tiempo, pero me duele verlo así. Ojalá se recupere pronto”, dijo Evangelina Salazar, quien acompaña de cerca a su esposo, el reconocido Palito Ortega.

