Confirman que Morena Rial está embarazada

Morena Rial atraviesa un especial momento y esta tarde confirmaron que está embarazada.

En A la tarde fue Luis Ventura el encargado de comentar la noticia y contó detalles. "Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia. Me pone contento", aseguró.

Con respecto a quién es la pareja que acompaña a Morena Rial en este momento, Ventura no quiso contar de quién se trata. "Hace poco más de un mes me dijo 'tío estoy embarazada'. Hablamos de Francesco, de cómo está sorteando las dificultades que va sorteando en la vida. Está en Buenos Aires", reveló el periodista.

Quién es la pareja de Morena Rial

Más adelante, el periodista Diego Estevez confirmó que el papá del segundo hijo de Morena Rial es Matías , boxeador cordobés. " Están conviviendo, los dos muy entusiasmados", agregó.

A inicios de este año, Morena Rial confirmó que está en pareja en una entrevista. “A Matías lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional”, contó en Ciudad.com.

“Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión", agregó Morena Rial.