El inesperado gesto de Chechu Bonelli con Zaira Nara y Paula Chaves tras los rumores de romance con Facundo Pieres

Chechu Bonelli quedó en el centro de la polémica tras las explosivas revelaciones de Yanina Latorre sobre su situación sentimental. Según la conductora de Sálvese Quien Pueda, la actriz no solo estaría iniciando un romance con el polista Facundo Pieres, sino que habría tomado una decisión que dejó a todos boquiabiertos: llamar personalmente a Zaira Nara y Paula Chaves para evitar bombas nucleares entre ellas.

El "operativo prevención" de Chechu Bonelli para con Zaira Nara y Paula Chaves

Lejos de esconderse, la modelo habría optado por una estrategia de transparencia extrema, Según detalló Latorre en sus redes sociales, Chechu se comunicó directamente con las ex del polista para "que no se molestaran" ante la confirmación de su vínculo con Facundo Pieres.

La movida es, como mínimo, llamativa. Cabe recordar que tanto Paula como Zaira comparten un historial sentimental con el deportista, lo que convierte a este llamado en un gesto que oscila entre la sororidad y la incomodidad mediática. Fiel a su estilo, Yanina no se guardó nada: "¿No será mucho? No sabía que había que pedirle permiso a las ex para trincarse un tipo", disparó la panelista.

Historias de Yanina Latorre

Pero el romance con Pieres es solo la punta del iceberg. Yanina Latorre describió un cambio radical en la rutina de la modelo que tendría a su círculo íntimo en estado de alerta. "A todo esto, me dicen que ella está viviendo una adolescencia tardía", lanzó la exangelita, detallando que Chechu Bonelli frecuenta asiduamente la fiesta La Polenta y se rodea de los jóvenes streamers de La Casa.

Historias de Yanina Latorre

La información se vuelve más picante al asegurar que el propio Facundo Pieres habría acompañado a Bonelli en estas salidas nocturnas.

Un romance que sacude el verano

Los rumores de este vínculo no le habrían caído nada bien a la modelo, quien se molestó por la filtración de sus amoríos. Sin embargo, la contundencia de la información compartida este martes por Yanina Latorrre deja poco margen para la duda: entre visitas confirmadas y llamadas preventivas a Zaira Nara y Paula Chaves, Chechu Bonelli ha decidido vivir su nueva etapa sin filtros con Facundo Pieres.