Chechu Bonelli marcó tendencia con el look rock chic que se impone este 2026

Chechu Bonelli volvió a sorprender con un look que se llevó todos los halagos. La modelo apostó a la tendencia rock chic, que combina actitud, minimalismo y mucha personalidad. Fiel a su estilo, decidió acompañar las fotos de su outfit con una frase de empoderamiento.

Total black con impronta rockera: la fórmula fashionista que eligió Chechu Bonelli

Chechu Bonelli impuso la tendencia del rock chic y se convirtió en inspiración de aquellas personas que desean sumar este estilo a su armario. Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de 500 mil seguidores, la conductora se mostró con este particular outfit y cosechó una lluvia de "likes" en poco tiempo.

Al igual que sus otras publicaciones, Chechu Bonelli sumó un mensaje repleto de poder femenino y llamó la atención. "Pude rota, pude sola, pude cansada, pude con todo en contra, y nunca nadie supo lo difícil que fue. Y ahora voy a poder, voy a seguir…. voy a triunfar. Que nunca nadie te diga que no podés", escribió la top model y muchos usuarios lo interpretaron como una indirecta a lo mal que la pasó durante su separación de Darío Cvitanich.

Chechu Bonelli

Sin embargo, los internautas también quedaron cautivados con su look: remera negra básica, de cuello redondo, mangas cortas y corte al cuerpo, y mini falda de cuero negro de tiro bajo y textura brillante. La prenda superior aportó un aire descontracturado y minimalista al atuendo mientras que la pieza inferior sumó ese espíritu rebelde y sexy característico del estilo rockero.

El estilismo de Chechu Bonelli se completó con botas negras de caña media y suela robusta, un ítem clave que reforzó la estética del conjunto total black. A las pocas horas, su posteo recibió miles de mensajes con halagos. "Sos una diosa", "Espléndida", "Belleza de mujer", "Me encanta tu look", fueron algunos de los tantos comentarios.

Los accesorios que elevaron el look rockero chic de Chechu Bonelli

En cuanto a los accesorios, Chechu Bonelli eligió gafas de sol negras de formato angular, collar de cadena plateada, pulsera metálica y anillos haciendo juego. Estos detalles ayudaron a elevar el look con un toque sofisticado sin perder la esencia urbana. Su beauty look acompañó la propuesta: cabello recogido en una cola baja pulida y con trenza burbuja, y maquillaje en tonos neutros con labios en rosa suave. Esta elección logró el equilibrio perfecto entre fuerza y feminidad.

Chechu Bonelli

Con esta apuesta, Chechu Bonelli demostró que el rock chic sigue vigente: una combinación de básicos en negro, cuero y accesorios protagonistas que construyen un outfit poderoso, moderno y versátil. Lejos de escogerlo para la noche, la modelo decidió usarlo de día y para una ocasión al aire libre imponiendo así una nueva manera de llevarlo.

De esta manera, Chechu Bonelli marcó tendencia con el look rock chic que se impone este 2026 y demostró que los clásicos en negro, combinados con cuero y accesorios metálicos, siguen siendo una apuesta segura para lograr un estilismo repleto de personalidad, tanto de día como de noche.