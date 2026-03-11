Zaira Nara habló del conflicto con Paula Chaves: "No da para más"

Zaira Nara, finalmente, decidió romper el silencio y referirse a las fuertes palabras que escribió su examiga Paula Chaves mediante su cuenta de X (ex Twitter). En su regreso al país, la top model fue consultada al respecto y habló de la interna que mantiene con la conductora desde hace tiempo.

Qué dijo Zaira Nara sobre la furia de Paula Chaves

Luego de que Paula Chaves se mostrara muy molesta en redes sociales y apuntara contra Zaira Nara por hablar de ella en algunas notas, la modelo rompió el silencio al regresar a la Argentina después de un viaje laboral a París. Lejos de evitar la polémica, se refirió a la misma y dejó en claro que no tiene intenciones de seguir hablando del tema.

Ante la consulta del cronista de LAM (América TV), el programa que conduce Ángel de Brito, Zaira Nara eligió mantenerse cauta y hablar de su presenta laboral. “Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz y disfrutando de unos días en París, no me detuve en repercusiones”, aseguró tratando de escapar de las insistentes preguntas.

Zaira Nara

Durante el móvil, el periodista también le mencionó la reacción pública de Paula Chaves, quien se descargó en la red social X y compartió incluso un chat privado con ella de septiembre de 2025. Frente a eso, Zaira Nara insistió en que no desea continuar con la discusión mediática y explicó su postura: “Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la aprecio mucho. No voy a hablar del tema, ni bueno ni malo. Sí aclarar que siempre que hablo es con cariño, y ustedes son los que me preguntan”.

Luego amplió su idea y remarcó que no suele referirse a su vida privada de forma espontánea en entrevistas. “Me preguntan por mi hermana, por mis ex parejas… yo no salgo en notas a hablar de nadie. Me están preguntando de cosas que no me interesan hablar”, agregó Zaira Nara.

Zaira Nara y Paula Chaves

La tajante postura de Zaira Nara tras los dichos de Paula Chaves

En otro momento de la charla, el periodista le comentó que Paula Chaves había dejado de seguirla en Instagram tanto a ella como a su hermana Wanda Nara. Ante este dato, Zaira Nara volvió a marcar su posición y evitó seguir hablando de su pelea con la presentadora.

“No voy a hablar más del tema. Hay que respetar que pidió que no se hable más de ella. No solo tengo que ser yo, también ustedes”, expresó molesta con la situación que vivió en el aeropuerto. Por último, Zaira Nara intentó cortar el tema y restarle dramatismo a lo ocurrido con Paula Chaves: “El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien. Me parece que se habló de más”.

Paula Chaves y Zaira Nara

Cabe recordar que el escándalo estalló el pasado jueves 5 de marzo cuando Paula Chaves se cansó y reaccionó con enojo al ver una entrevista en la que Zaira Nara recordaba su antigua relación con Facundo Pieres, el polista que también mantuvo un vínculo sentimental con su ahora ex amiga, y con tono de broma contaba que no tuvo el visto bueno de su colega.

Estos dichos hicieron enfurecer a la esposa de Pedro Alfonso y en su descargo contó: "Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas".

Asimismo, lanzó filosa sobre el motivo de su distanciamiento: "Entiendo que es más fácil de creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine". Ahora, Zaira Nara habló del conflicto con Paula Chaves y manifestó que "no da para más" tratando de ponerle un punto final.