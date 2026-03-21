Chechu Bonelli y Facundo Pieres ya no se esconden: los detalles de su noche de pasión en la Costanera

La noche porteña tiene sus secretos, pero cuando se trata de figuras de este calibre, las paredes de la Costanera hablan. Aunque la mítica discoteca Tequila todavía no abrió sus puertas oficialmente al público —su gran inauguración está prevista para el próximo sábado 28—, ayer el lugar fue el escenario de un evento "ultra-top" que funcionó como el termómetro perfecto para confirmar uno de los romances que dará que hablar durante todo el 2026: Chechu Bonelli y Facundo Pieres.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres, el romance que nadie vio venir

La cita no fue azarosa. Se trató de una fiesta privada organizada por una dupla que sabe de cámaras y velocidad: la periodista deportiva de ESPN, Alejandra Martínez, y su marido, el reconocido piloto Juan Pablo Rossotti. La reunión, que pretendía ser un encuentro íntimo entre amigos y colegas del medio, terminó siendo el "coming out" extraoficial para la pareja de la noche.

Entre los invitados del círculo íntimo de la periodista y el piloto, la presencia de Chechu Bonelli y el polista Facundo Pieres no pasó inadvertida. Según pudieron confirmar fuentes cercanas, la complicidad entre ambos fue la gran protagonista de la velada. "Están en su mejor momento, se los ve re enamorados y no se despegaron en toda la noche", confiaron los testigos presenciales que vieron a la modelo y al deportista compartir miradas y gestos de cariño sin importar el qué dirán.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres habían sido vistos en Punta del Este

Chechu Bonelli, quien es colega de Alejandra Martínez en la señal deportiva, se mostró radiante, disfrutando de un respiro en su agenda laboral, mientras que Facundo Pieres —siempre de perfil bajo— se relajó al ritmo de la música en los vips del boliche que es sinónimo de exclusividad en Buenos Aires. La elección de Tequila para este encuentro no es menor: es el refugio histórico del jet set argentino, el lugar donde las primicias se cocinan antes de llegar a las redacciones.

¿Qué se sabe de este romance?

Aunque ambos intentan mantener sus vidas personales con cierta discreción, la intensidad del encuentro de anoche dejó poco margen para la duda. Chechu Bonelli y Facundo Pieres parecen haber encontrado un equilibrio perfecto entre sus mundos. Lo que comenzó como un rumor de pasillo en los estudios de televisión y las canchas de polo, hoy ya es una realidad confirmada por su entorno más directo.

AM