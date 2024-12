Conmoción por la muerte de José de la Torre, actor de Toy Boy y Vis a Vis

Una triste noticia llegó a España y conmocionó al mundo de la actuación. José de la Torre, el actor de ‘Amar es para siempre’, ‘Vis a vis’ o ‘Toy Boy’, falleció en las últimas horas. Este suceso lo dieron a conocer varios medios europeos, y algunos de sus compañeros se pronunciaron al respecto. El artista había sido muy reconocido por sus dotes de actuación, que lo llevaron a compartir pantalla con grandes actores, y su talento en el modelaje.

José de la Torre

José de la Torre: actor de ‘Vis a vis’ o ‘Toy Boy’, y modelo

José De la Torre nació en 1987 en localidad cordobesa de Montilla, España. Se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, y consiguió su primer papel destacado como Goyo en "Servir y Proteger", en 2017. A partir de ese momento, apareció en varias producciones reconocidas. En 2020, se unió al elenco de "Amar es para siempre", donde interpretó a Roque, y en "Vis a vis: El Oasis". Además, participó en "Toy Boy", donde interpretó a Iván, uno de los strippers, y compartió pantalla junto a Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza o Carlo Costanzia Jr, entre otros.

José de la Torre

Si bien también fue modelo de reconocidas marcas de joyas y ropa, siempre eligió el mundo de la actuación. En una entrevista con un medio español, había expresado: "Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. No paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó. Sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello".

José de la Torre

En los últimos meses, había sido diagnosticado de una grave enfermedad, que decidió guardarlo en la intimidad. Por esta razón, había dejado de publicar hace un tiempo en sus redes sociales. Finalmente, falleció este viernes a los 37 años. Sus compañeros no dudaron en pronunciarse al respecto, sobre todo Luisa Martín, con quien trabajó con él en "Servir y proteger". "No pienso hablar de ti en pasado porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio. Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto del sonriente actor.

José de la Torre

La sorpresiva muerte de José de la Torre generó conmoción en sus fanáticos y compañeros de pantalla. Con una filmografía llena de reconocidas series y películas, su familia y amigos se despedirán del actor con una misa, este viernes 6 de diciembre, en el lugar dónde él nació: Montilla, España. El evento será privado y guardarán la intimidad para que puedan vivir este momento. En las redes sociales, comenzaron a pronunciarse por su fallecimiento, y los fanáticos expresan el dolor.

A.E