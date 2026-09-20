La vida de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Chiquito Romero que sigue los pasos de su padre: "Se levanta todos los días a las 6”

Este segundo fin de semana de septiembre, Eliana Guercio fue una de las invitadas de PH, Podemos Hablar (Telefé), el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Allí, la panelista de Gran Hermano repasó no solo su trayectoria en los medios, sino también detalles de su vida privada: desde su matrimonio con Sergio “Chiquito” Romero, hasta la crianza de sus cuatro hijos: Jazmín (16), Chloé (13), Meghan (9) y Luca (5). En este marco, hizo hincapié en el presente de su hija mayor, quien sigue los pasos de su papá.

Jazmín Romero, la hija deportista de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero

Jazmín Romero nació el 16 de febrero de 2010 en Ámsterdam, Países Bajos, fruto de la relación entre Eliana Guercio y Chiquito Romero. La adolescente es la hija mayor del matrimonio y creció acompañando a su familia durante los distintos destinos internacionales que atravesó su padre a lo largo de su carrera como arquero.

Los cuatro hijos de Eliana Guercio y Chiquito Romero | Instagram

A diferencia de su papá, que hizo una extensa carrera en el fútbol, la joven encontró su pasión en otro deporte: el tenis. Desde hace varios años se entrena sobre polvo de ladrillo y participa de competencias, con el acompañamiento permanente de sus padres. Por el momento, se encuentra en plena formación deportiva, aunque su dedicación y compromiso con la disciplina son cada vez mayores creando a pasos firmes un perfil profesional.

Durante su participación en el ciclo de espectáculos de Telefe, la exmodelo contó detalles de la exigente rutina que su hija sostiene para avanzar en este deporte y destacó especialmente la pasión con la que encara cada jornada de entrenamiento. “Se levanta todos los días a las 6 de la mañana y se va feliz”, contó, dejando en claro el entusiasmo que mantiene para cumplir con sus objetivos, pese al esfuerzo de madrugar y cumplir con sus compromisos escolares.

Jazmín, la hija de Eliana Guercio y Chiquito Romero | Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la panelista también suele compartir algunas postales de la vida de su hija mayor; incluso, en muchas de ellas, suele arrobar su perfil -que en la actualidad se encuentra inactivo-. En sus publicaciones aparecen imágenes de la joven tenista durante sus competencias y jornadas de entrenamiento sobre las canchas de polvo de ladrillo, como así también momentos más distendidos junto a su mamá, en el que se destacan paseos y salidas que reflejan el estrecho vínculo que mantienen.

El emotivo encuentro de Jazmín, la hija de Eliana Guercio, con Gabriela Sabatini

El vínculo de Jazmín con el tenis incluso le permitió conocer a una de sus grandes referentes: Gabriela Sabatini. Ambas se conocieron en un partido de ATP y, posteriormente, la extenista participó de un video sorpresa que fue proyectado durante la fiesta de 15 organizado por su mamá Eliana Guercio y su papá, Chiquito Romero. El encuentro tuvo un significado especial para la joven, que considera a Sabatini una de sus grandes referentes dentro de la disciplina.

En febrero de 2025, Jazmín celebró sus 15 años con una gran fiesta en Buenos Aires, acompañada por familiares y amigos. Además de la celebración, la adolescente compartió algunos detalles de aquella noche y habló sobre su vínculo con el tenis y sobre su admiración por Sabatini. "Además de todo el amor que me dieron esa noche y que siempre me da mi familia, y fue el video de un saludo de Gaby Sabatini a quien admiro muchísimo. El tenis te inspira una vida sana y una conducta particular", expresó la adolescente en una entrevista que le brindo a CARAS.

Jazmín Romero | Instagram

Actualmente, Jazmín, la hija de Eliana Guercio y Chiquito Romero, mantiene un perfil relativamente bajo y gran parte de los detalles sobre su vida se conocen a través de las publicaciones de su mamá. Mientras continúa con su formación y participa de competencias, la joven construye su propio camino dentro del tenis, una pasión que eligió desarrollar lejos de la carrera futbolística que convirtió a su papá en una de las figuras más reconocidas del deporte argentino.