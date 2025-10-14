La desafiante reacción de Mauro Icardi después de que Wanda Nara afirmara que sus hijas no viajarán a Turquía

Mauro Icardi protagonizó una secuencia que coincidió con una confirmación reciente de Wanda Nara sobre el futuro de sus hijas. En medio de una dinámica familiar que sigue sumando episodios, el delantero compartió un desafiante gesto por la negativa de la empresaria para que las niñas vivan en Turquía.

Mauro Icardi fue parte de una secuencia que se dio luego de la reciente definición de Wanda Nara sobre la situación de sus hijas. En el marco de una dinámica familiar que incluye a la China Suárez, el delantero compartió un gesto que coincidió con la decisión de la empresaria de no autorizar que las menores residan en Turquía.

En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity se refirió al futuro de sus dos hijas más chicas en una entrevista en el programa Sería Increíble (OLGA). “No quiero que vivan con la amante y actual”, comentó en referencia a la posibilidad de que las menores vivan en la misma propiedad que la actriz.

Además, Wanda Nara comentó que tanto para ella como para su abogado, la posibilidad de la restitución de las niñas no sería viable, porque requiere que ella también se traslade a vivir a Turquía. “Estar reclamando algo que el 90% de los abogados dicen que no va a pasar me parece tirar el dinero. Lo gastaría en la educación de sus hijas”, continuó.

Horas después de esa declaración, la China Suárez compartió una serie de fotos tomadas en la casa que comparten con Mauro Icardi. En una de ellas se lo ve junto a Amancio, hijo que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, sentados frente a una fogata. En otra imagen aparece Magnolia al lado del fuego. La tercera foto muestra a Rufina Cabré, hija de Nicolás Cabré, observando el paisaje desde el balcón de la propiedad.

A su vez, posteó una foto en la que se la puede ver tanto a ella como al futbolista compartiendo juntos, ambos con sonrisas. Si bien no hubo declaraciones directas por parte del jugador del Galatasaray, la publicación se dio en un momento particular, luego de que Wanda Nara hiciera pública su decisión de no autorizar el traslado de sus hijas a Turquía.

Por su parte, la empresaria también mencionó en la entrevista que Mauro Icardi conserva pertenencias suyas en la casa que compartían en Estambul. “Tiene una mudanza entera mía, como seis carteras Birkins y un montón de cosas más que quedaron en Turquía. Están en la casa donde vive ahora, pero supongo que lo habrá metido en cajas. Se las pedí de mil maneras y no me las devuelve con la excusa de que voy a volver”, comentó.

