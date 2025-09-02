Pampita mostró el gran avance de Anita García Moritán en plena clase de ballet y causó ternura

Pampita disfruta de la maternidad y, pese a su agitada agenda laboral, trata de no perderse ningún momento importante que tenga que ver con el crecimiento de su hija Anita García Moritán. La niña de 4 años realiza diversas actividades, además de asistir al jardín, como danza clásica y equitación.

En cada clase, su mamá es su espectadora número uno y filma con orgullo cada uno de sus aprendizajes. En esta oportunidad, la modelo compartió el momento en que Ana se encuentra en plena clase de ballet aprendiendo algo nuevo y causó ternura en sus millones de seguidores.

El nuevo aprendizaje de Anita García Moritán que compartió Pampita

Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, es una pequeña que tiene mucha energía y siempre se anima a aprender cosas nuevas sin miedo. De hecho, lo demostró durante sus vacaciones en el Sur cuando tomó clases de esquí para disfrutar de esta actividad junto a su mamá y sus hermanos, Benicio y Beltrán.

En el día a día, la niña asiste al jardín y realiza actividades extracurriculares como ballet y equitación. A través de su cuenta de Instagram, la propia Pampita se encargó de compartir con los usuarios que siguen su contenido cómo su hija se entretiene en estas clases y lo mucho que las disfruta.

Anita García Moritán y Pampita

En esta oportunidad, la presentadora subió un dulce video a sus historias de Instagram para mostrar la destreza física de su pequeña de 4 años y su nuevo aprendizaje. "Mini ballet, trabajando en la barra", escribió la profesora de Anita y Pampita no dudó en repostear la publicación con felicidad y orgullo.

En el clip se la puede ver a Anita Garcia Moritán luciendo un conjunto en diferentes tonalidades de rosa, que incluyó una camiseta manga larga, una pollera tutú y unas medias finas. Por supuesto que su look se completaba con unas zapatitos de ballet haciendo juego. Con su tierno atuendo, la hijita de Pampita se mostraba con sus manos apoyadas en la barra y estirando una de sus piernas mientras era asistida por su maestra.

Frente a un gran espejo, se encontraba la top model grabando y atesorando para siempre este momento. Así, con un look casual y oversize en colores blanco y marrón, Pampita volvió a mostrar los avances de Ana y lo feliz que es cuando realiza esta actividad.

Sin dudas, sigue los pasos de la empresaria ya que durante su infancia y adolescencia se dedicó a la danza clásica y ama bailar, algo que demostró varias veces durante su carrera. De esta manera, Pampita mostró el gran avance de Anita García Moritán en plena clase de ballet y causó ternura, una vez más, en sus millones de seguidores de las redes sociales.