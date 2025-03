El fin de semana comenzó con uno de los enfrentamientos más polémicos de los últimos tiempos, después de que Mauro Icardi se apersonara en la residencia de Wanda Nara, el Chateau Libertador, y se amotinara con su hija menor en el ascensor. En el lugar estaban presentes no solo las hijas que la ex pareja tiene en común, sino también los hijos de la mediática con Maxi López, quienes tuvieron una reacción inesperada debido a la violencia del jugador.

Según el parte policial, uno de los hijos de Wanda no reaccionó de la mejor manera con la llegada del santafesino al edificio debido a la violencia y agresividad con la que se manejó.

La fuerte reacción de los hijos de Wanda Nara a la violencia de Mauro Icardi en el Chateau Libertador

A días del durísimo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, después de que el futbolista se comportara violentamente con las hijas que ambos tienen en común, se conoció el parte policial y se supo que en la reacción de los hijos que la conductora tiene en común con Maxi López se vieron muy afectados y, uno de ellos, decidió tomar las riendas del asunto, aunque no de la mejor manera.

Según contó Ángel de Brito en LAM, uno de los menores reaccionó de manera muy violenta después de ver el accionar manipulador de Mauro Icardi para con su madre y sus hermanas. El conductor accedió al parte policial del agresivo episodio del último viernes y reveló la verdad de cómo lo vivieron los hijos de Maxi López.

“Las niñas estuvieron declarando, también los hijos varones que estaban ahí y uno de ellos tuvo que ser sostenido por el abogado para que no vaya a pegarle a Icardi, porque quería ir a fajarlo porque estaba viendo los gritos de la nena y de la madre. Fue bastante más tenso de lo que se filtró en las redes”, aseguró el conductor de LAM.

El episodio no solo afectó a quienes no lo protagonizaron, sino que Wanda Nara terminó con un botón antipánico en su teléfono y una orden de restricción para su ex marido y padre de sus hijas, Francesca e Isabella. Además, desde fuentes policiales, se supo que tanto la conductora como sus hijas recibieron atención médica por parte del SAME después de la situación para evaluar su estado psicológico y Wanda “tuvo como diagnóstico control clínico, negándose a ser trasladada”.

Con esta dura situación para toda la familia, desde las fuerzas de seguridad labraron un “acta contravencional al señor Icardi debiendo informarle que, de ser reincidente (en su visita al Chateau Libertador), podrá quedar detenido”.

Parte policial del caso Nara-Icardi

Luego del comportamiento de Mauro Icardi, las cosas para el santefesino se complicaron por la posibilidad de quedar detenido y la renuncia de una de sus abogadas. Mientras Wanda Nara enfrenta una operación, la baja de diversos trabajos y cuenta con una orden de restricción, y el acompañamiento a sus hijas e hijos que quedaron muy afectados por el violento episodio.

MVB