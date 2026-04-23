El contundente mensaje de Amalia Granata a su hija, Uma Fabbiani: "Ya sos libre"

Para Amalia Granata, este jueves 23 de abril, es un día sumamente especial ya que Uma Fabbiani cumplió 18 años y llegó a la mayoría de edad. No obstante, para homenajear a su hija fruto de su romance con Cristian “Ogro” Fabbiani, la diputada de Santa Fe recurrió a sus redes sociales y lanzó un contundente mensaje donde resaltó un deseo que tiene la joven: “Ya sos libre”.

El homenaje de Amalia Granata a su hija Una Fabbiani

A través de su cuenta personal de Instagram, Amalia Granata publicó un carrusel con diversas fotografías de Uma Fabbiani a lo largo de estos 18 años. “Felices 18 amor de mi vida. ¡Ya sos libre, como decís vos!”, comenzó diciendo la periodista tomando una frase que, al parecer, repite con frecuencia la adolescente y que hoy cobra un completo sentido.

Cumpleaños de Uma Fabiani, hija de Amalia Granata | Instagram

Acto seguido, la integrante de Somos Vida, dejó en claro que esta fecha solo representa un cambio en materia legal, ya que su cariño y su acompañamiento no caduca. “Igual mamá va a estar siempre para cuando en esa libertad necesites un abrazo para reír o llorar”. En esta línea, resaltó las cualidades de la jugadora de hockey, no sin antes poner en manifiesto sus anhelos en esta nueva etapa de la juventud que la espera: “Te amo con mi alma y estoy orgullosa de la mujer en que te convertiste llena de valores y con un corazón enorme repleto de bondad. Que la vida te de mucha felicidad te lo mereces porque sos buena madera”.

Cumpleaños de Uma Fabiani, hija de Amalia Granata | Instagram

La respuesta de Uma Fabbiani

Como era de esperarse, en cuestión de minutos, la caja de comentarios de Amalia Granata se llenó de reacciones y mensajes de felicitaciones para su hija. Sin embargo, el que más se destacó fue el de Uma Fabbiani quien no dudó en pronunciarse al respecto. Con un simple “Te amo ma”, la chica dejó en claro su unión y complicidad con su madre.

Cumpleaños de Uma Fabiani, hija de Amalia Granata | Instagram

Por su parte, el Ogro Fabbiani también se pronunció en su perfil de la famosa red social de la camarita donde le dejó un mensaje a su primogénita, pese a haber mantenido un turbulento vínculo con la mediática en el pasado. “Cómo pasa la vida, mi pequeña Uma. Te deseo que siempre seas feliz en todo lo que te propongas. Papá siempre va a estar apoyándote en cada decisión que te haga bien”, señaló.

En esta línea, sumó: “Sé que se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte. Nunca te olvides que sos mi primer amor”. Uma, quien utiliza el apellido de su madre de manera pública, respondió con dos emojis: uno con las palmas para arriba y otro con un corazón.

Mensaje del Ogro Fabbiani a Uma | Instagram

Así, el cumpleaños número 18 de Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata y el Ogro no sólo marca su paso a la vida adulta, sino también el inicio de una nueva etapa llena de desafíos y nuevas metas. Con el respaldo de sus padres y el cariño que se reflejó en cada mensaje, la joven se prepara para continuar creciendo tanto en lo personal como en sus proyectos profesionales vinculados al deporte y a la comunicación.

NB