Las mejores fotos de las vacaciones de Uma, la hija de Amalia Granata en Nueva York

Uma, la hija de Amalia Granata, mostró cómo está pasando sus vacaciones en Nueva York, compartiendo distintos momentos de su recorrido por la ciudad. Las imágenes reflejan paseos urbanos y escenas más relajadas, en un viaje que combinó recorridas por lugares emblemáticos con instantes cotidianos que quedaron registrados.

Arte, looks y paseos: las increíbles vacaciones de Uma, la hija de Amalia Granata

Uma, la hija de Amalia Granata, compartió las mejores fotos de sus vacaciones en Nueva York, donde se la puede ver disfrutando de diferentes rincones de la Gran Manzana. Las imágenes mostraron tanto la energía de la ciudad como momentos familiares, en un viaje que dejó registros variados y llenos de detalles urbanos.

Uma, la hija de Amalia Granata

En las últimas horas, la hija de Cristian Fabbiani compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales donde se la puede ver disfrutar durante un viaje a Estados Unidos. Desde recorridos por la Gran Manzana hasta escenas cargadas de arte, cada posteo reflejaba el momento que está viviendo la reciente egresada.

En una de las imágenes, Uma Fabbiani aparece sentada en el suelo, apoyada contra una pared de mármol con vetas marcadas. Su look para este paseo fue casual y cómodo, con una remera negra de manga corta, pantalón marrón y un sweater claro anudado sobre los hombros. El pelo suelto acompañó la escena a la perfección.

Uma, la hija de Amalia Granata

Cabe destacar que la hija de Amalia Granata cerró una etapa importante en su vida personal al egresar a finales de 2025. Este logro académico marcó un momento significativo que se suma a las experiencias compartidas en sus vacaciones, reflejando un año de cambios y nuevos comienzos que quedaron registrados en sus redes sociales.

El paseo bajo la lluvia que hicieron Uma Fabbiani y su hermano menor en Nueva York

Otra de las fotos que compartió Uma, la hija de Amalia Granata, la mostró en plena calle neoyorquina en un día lluvioso. Allí aparece junto a su hermano menor, ambos bajo un paraguas. Mientras la adolescente se lució con un abrigo estilo puffer negro con jeans, el pequeño llevó una campera roja que contrasta con el entorno gris que los rodeaba.

Uma, la hija de Amalia Granata

Una de las fotos que más fascinó a sus seguidores dejó ver a la joven con los brazos abiertos, bien abrigada por el frío de Estados Unidos, cerca de un cantero con flores de colores. El fondo muestra autos estacionados y edificios de estilo clásico, reforzando la atmósfera neoyorquina de su paseo, reflejando también el momento que está viviendo en plenas vacaciones.

En su publicación también incluyó una foto donde se la puede ver sentada en un parque, luciendo un look comfy. Su atuendo estaba compuesto por un pantalón en tono café con una remera de mangas cortas de cuello cerrado. Completó su elección con unas zapatillas en color amarillo desgastado junto con unos aros y anillos a juego.

Uma, la hija de Amalia Granata

Las mejores fotos de las vacaciones de Uma, la hija de Amalia Granata en Nueva York, reflejaron los recorridos de la joven, combinando paseos, instantes familiares y detalles urbanos. Con looks cómodos y escenarios típicos de la Gran Manzana, sus posteos mostraron cómo vivió un viaje pensado para disfrutar.

VDV