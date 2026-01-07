El bikini animal print de Amalia Granata que se robó todas las miradas en la playa

Amalia Granata eligió comenzar el 2026 lejos de la rutina de sus actividades políticas y cerca del mar, con una escapada familiar a Punta del Este que no pasó desapercibida. La diputada provincial de Santa Fe se mostró distendida y en modo vacaciones, disfrutando de las playas uruguayas junto a su pareja, Leo Squarzon, y su hijo Roque, en una postal veraniega que combinó descanso, sol y estilo.

Las actividades de Amalia Granata en el mar

Durante su estadía, Amalia Granata volvió a demostrar que sabe cómo captar miradas incluso en sus momentos más relajados y lejos del mundo fashion. En la arena, la modelo y dirigente política apostó por un look playero audaz y canchero, alineado con las tendencias del verano, que rápidamente llamó la atención de quienes compartían la jornada en la costa esteña.

La escena familiar se completó con imágenes de pura cotidianeidad: Amalia y el empresario gastronómico se los ve charlando tranquilos en la reposera, mientras el sonido del mar acompañaba la tarde. Hubo también espacio para la actividad física y el juego, cuando su pareja se sumó a un improvisado picadito de fútbol con su hijo a la orilla del agua, en una postal tan simple como adorable.

Fiel a su espíritu espontáneo, la ex del Cristian "Ogro" Fabbiani aprovechó la caminata por la playa para interactuar con los vendedores ambulantes que ofrecían indumentaria de verano. Tras observar distintos modelos y colores, se decidió por una nueva prenda que sumó de inmediato a su outfit y retirándose satisfecha con su elección.

El look playero de Amalia Granata

El foco estuvo puesto, sin dudas, en el look sobrio y lleno de estilo de Amalia Granata: bronceado total, anteojos de sol con detalles dorados, bikini animal print como protagonista absoluto y un pantalón recto de lino en tono blanco, con bolsillos de costado y un lazo para ajustar su cintura que aportó frescura y elegancia. Al dejar descubierto su torso, se pudo observar que la parte del corpiño estuvo compuesto por los clásicos triángulos, optando por el estampado estrella del verano. La combinación equilibró sensualidad y comodidad, ideal para una jornada de playa sin perder estilo.

Como accesorio estrella, el sombrero cowgirl de ala ancha terminó de coronar el conjunto, aportando un aire relajado y moderno que elevó el outfit. Este estilo western también es una de las tendencias del verano 2026, ya que no solo sirve para cuidarse de los rayos de sol, sino que aportan elegancia, estilo y personalidad. Lejos de los excesos, el estilismo reflejó una estética natural y segura, acorde al entorno y al espíritu de vacaciones que se respiraba en Punta del Este.

Una vez más, Amalia Granata logró imponerse con presencia y actitud, incluso en un contexto informal como la playa. Entre descanso familiar, ratos de juego y elecciones de prendas pensadas al detalle, la diputada dejó en claro que su estilo personal sigue marcando tendencia, aún lejos de los flashes oficiales.

