Amalia Granata apuntó contra Andrea del Boca por entrar a Gran Hermano Generación Dorada

La inesperada entrada de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada no solo sorprendió por tratarse de una figura icónica de la televisión argentina, sino que además abrió la puerta a críticas. En las últimas horas, la diputada provincial y panelista Amalia Granata lanzó una serie de acusaciones durísimas contra la actriz, disparando contra su carrera, su vida personal y su decisión de entrar al reality de Telefe.

Una crítica sin filtros a una figura emblemática del entretenimiento

En declaraciones, Granata no escatimó en adjetivos al referirse a Del Boca. En un pasaje de su contundente crítica, aseguró que la actriz “hizo mucho daño” y desafió duramente su presencia en el formato. “Llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano, tristísimo”, fue una de sus frases más tajantes, dejando en claro su postura frente a la participación de Del Boca.

Además, Granata no se limitó a criticar la elección de ingresar al reality. También recordó episodios controversiales de la vida personal de Andrea del Boca, aludiendo a polémicas pasadas relacionadas con acusaciones sobre el padre de su hija y con fondos públicos destinados a una producción televisiva. Aunque Granata mencionó que la Justicia “la absolvió”, subrayó que las situaciones “existieron” y que, en su visión, la carrera de la actriz se vio “perjudicada” por esas experiencias.

La intensidad de los comentarios sube un nivel cuando Granata entra en detalles sobre la relación familiar de Del Boca. La diputada aseguró haber sido pareja del ex pareja de la actriz y, desde esa cercanía, relató cómo se habría desarrollado parte de ese vínculo familiar. Acusó a Del Boca de haber dificultado la relación entre su hija y su padre, describiendo la situación con términos fuertes y polémicos sobre la supuesta influencia de la artista en la percepción de su hija.

Rumores, estrategias mediáticas y la participación de Anna Chiara

Otro punto en el que Granata hizo hincapié fue en la supuesta estrategia detrás del ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano. Según ella, la participación de la actriz podría estar ligada a un intento de darle espacio mediático a su hija, Anna Chiara, quien en algunas transmisiones del programa también aparece vinculada al proyecto.

Granata llegó incluso a afirmar que “hizo un combo” al decidir estar dentro de la casa mientras su hija participa en el streaming asociado al show, cuestionando la dignidad de esa decisión.

Críticas, viejas controversias y rumores mediáticos

Esta versión se suma a otras disputas mediáticas que han acompañado la carrera de Andrea del Boca durante años. Su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada había sido, desde un comienzo, un evento comentado tanto por seguidores como por críticos, debido al contraste entre su trayectoria artística tradicional y el formato masivo del reality show.

BR