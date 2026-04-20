Ni sastrero, ni cargo: los pantalones efecto cuero de Zaira Nara que son tendencia

En un contexto donde la moda busca cada vez más alejarse de lo rígido, Zaira Nara vuelve a marcar el pulso de las tendencias con una elección que combina funcionalidad y estilo. Lejos de los clásicos pantalones sastreros o los cargos tradicionales, apostó por un diseño efecto cuero que eleva cualquier look sin perder frescura.

Zaira Nara

La clave está en cómo se construye el conjunto: una paleta de tonos tierra, siluetas relajadas y texturas que dialogan entre sí. Así, Zaira Nara logra un outfit coherente, moderno y alineado con una estética que prioriza lo natural sin resignar sofisticación.

Una prenda híbrida que redefine lo utilitario

El pantalón de Zaira Nara se presenta como una pieza intermedia entre lo casual y lo elegante. Su silueta amplia y de inspiración utilitaria aporta comodidad, mientras que el acabado efecto cuero suma un brillo sutil que lo posiciona en un terreno más sofisticado.

Zaira Nara

Esta dualidad es lo que lo vuelve tendencia: no responde a una única categoría, sino que mezcla códigos y genera una nueva forma de entender el vestir diario. En tonos marrones profundos, además, refuerza la conexión con la paleta natural, aportando calidez y versatilidad.

La clave de los accesorios

El verdadero diferencial aparece en cómo Zaira Nara decide llevar la prenda. La combinación con un cardigan oversized en verde oliva suaviza el impacto del pantalón y equilibra el look desde lo visual.

Zaira Nara

Sin accesorios visibles, con el cabello suelto y una actitud relajada, el estilismo de Zaira Nara apuesta por lo simple. El contraste de texturas, entre el tejido knit del cardigan y el acabado del pantalón, termina de construir un outfit que demuestra que la sofisticación no siempre necesita exagerar para destacarse.