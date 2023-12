Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Coti Romero jugó muchas veces con su look y se arriesgó con varios tonos de pelo distintos, sin darle importancia a las críticas que recibió.

La correntina entró a la casa más famosa del país con el pelo rubio y con el correr del tiempo la vimos pelirroja, también con un castaño claro, paso por el morocho y finalmente volvió al rubio. Sin embargo, de cara al regreso de Gran Hermano, la exhermanita sorprendió con un nuevo cambio de imagen.

Imagen reciente de Coti Romero.

Esta vez, la joven influencer se arriesgó a hacerse un flequillo largo y a sumar varias ondas a su melena de color claro. Además, la correntina decidió lucir su nuevo corte en la entrega de los Martín Fierro de Moda, en la Usina del Arte.

Coti Romero acompañó su nuevo corte con un vestido dorado con escote en corazón, un lazo dorado en su cintura, plataformas muy altas y el pelo recogido a los costados. Para terminar su look, la joven se pintó los labios con un rojo intenso.

Coti Romero confesó que besó a Marcos Ginocchio

En el ciclo "PH: Podemos Hablar", Andy Kusnetzoff le consultó a la correntina: “Verdadero o falso. ¿Es verdad que te chapaste a Marcos, el ganador de Gran Hermano?”, a lo que Coti no dudó en asentir con la cabeza y dejar en claro que ella no mintió en ningún momento.

“Sí, es cierto. Pero no me gusta que digas 'te lo chapaste'. Los dos lo hicimos, somos dos personas”, expresó Coti Romero, y luego contó que Marcos Ginocchio niega lo sucedido: “Él va a decir que no. Niega todo”.

J.C.C