Creció con música, eligió un camino diferente a su padre y filmó una de las películas más esperadas: Así es Margarita Páez

Aunque nació en una de las familias más reconocidas del ambiente artístico argentino, Margarita Páez decidió abrirse camino con identidad propia. Hija del músico Fito Páez y de la actriz Romina Ricci, creció en un hogar donde la música, el teatro y el arte estuvieron presentes desde sus primeros años. Desde pequeña estudió piano y desarrolló una fuerte sensibilidad artística, pero con el tiempo descubrió que su verdadera vocación estaba sobre los escenarios.

Fito Páez, Margarita Páez y Romina Ricci

En una entrevista con Infobae, la actriz contó cómo fue el proceso que la llevó a elegir la actuación como profesión y repasó distintos aspectos de su formación, su relación con sus padres y los proyectos que hoy marcan una nueva etapa en su carrera. A sus 21 años, Margarita Páez combina los estudios con nuevos desafíos laborales y comienza a proyectarse como una de las jóvenes promesas de la escena nacional.

Los primeros pasos de Margarita Páez en la actuación

Aunque el piano la acompaña desde que tenía cinco años, Margarita Páez encontró en la actuación el espacio donde realmente quería desarrollarse. Tras terminar el colegio comenzó a estudiar teatro y, desde entonces, no dejó de formarse. A esa preparación, la hija de Fito Páez sumó también estudios de música e idiomas, con la intención de ampliar sus herramientas como intérprete.

Margarita Páez en Al borde del mundo

Su debut profesional llegó en 2024 con Al borde del mundo, una obra presentada en el Centro Cultural San Martín que le permitió dar sus primeros pasos en el circuito teatral. Más tarde protagonizó Un ritual de paso junto a su pareja, el actor Balthazar Murillo, y continuó ampliando su experiencia con propuestas como Caballo Perro Hombre, donde además interpreta música en vivo desde el piano, y Todo mi cuerpo pertenece a la noche.

El gran salto de Margarita Páez al cine con Barreda

Uno de los proyectos que marca un antes y un después en la carrera de Margarita Páez es Barreda, la nueva película original de Prime Video inspirada en uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina. En el filme, dirigido por Daniela Goggi, comparte elenco con figuras de amplia trayectoria como Luis Machín, Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka. El estreno está previsto para el próximo 28 de agosto y representa uno de los desafíos más importantes en su carrera.

El peso del apellido y el camino que eligió Margarita Páez

A pesar de crecer bajo la mirada pública por ser hija de dos artistas consagrados, Margarita Páez nunca buscó apoyarse únicamente en ese legado. Por el contrario, su objetivo ha sido construir una identidad profesional basada en su propio trabajo, priorizando la formación constante y la elección de proyectos que la desafíen como actriz.

Margarita Páez

Así, con un perfil que combina teatro, cine y una sólida preparación artística, Margarita Páez también mantiene el deseo de ampliar sus horizontes fuera del país. Mientras continúa sumando experiencia en distintas disciplinas, la actriz apuesta a desarrollar una trayectoria que trascienda sus apellidos y la consolide por mérito propio dentro de la nueva generación de intérpretes argentinos.