Margarita, la hija de Fito Páez, reveló el mejor consejo que le dio su mamá, Romina Ricci: "Lo tomé y lo puse en acción"

Margarita Páez escribe su propia historia dentro del mundo artístico y desde hace años brilla en el teatro. Hija de dos figuras muy importantes del espectáculo como Fito Páez y Romina Ricci, la joven actriz de 21 años contó cómo vive el peso de su apellido y reveló cuál fue el mejor consejo que le dio su mamá.

Margarita Paéz

Margarita Paéz reveló el mejor consejo que le dio su mamá, Romina Ricci

A días de reestrenar la obra "Un ritual de paso" en el Teatro El Grito, Margarita Paéz, la hija de Fito Páez y Romina Ricci, contó detalles sobre cómo transita su carrera artística bajo uno de los apellidos más reconocidos del país. Además, en diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae, mencionó el consejo de su mamá que la marcó para siempre.

"Soy quien soy y tengo el apellido de mis papás. Para los demás son tal y tal, pero para mí son mis papás", explicó. En ese sentido, remarcó que no le pesa su historia familiar: "Los admiro un montón y la verdad que los llevo con orgullo". Incluso, la periodista le planteó con humor una posible inversión de roles a futuro: “Tal vez el día de mañana gano un Oscar y mi papá es el papá de”.

Margarita Paéz junto a sus padres Fito Páez y Romina Ricci

Consultada por el consejo más importante que recibió de su mamá, Romina Ricci, la artista destacó una enseñanza que, según dijo, aplica en su vida cotidiana: "Siempre me dice que haga todo, que todo sirve, que de todo voy a aprender”. Sobre eso, aseguró: “Lo tomé y lo puse en acción".

En relación a su vínculo con Fito Páez, recordó un momento significativo de su infancia, cuando él le mostró una canción que había escrito para ella: "Llegaba del colegio, tenía nueve años, estaba tomando una chocolatada y nos pusimos a llorar los dos". Años después, ese episodio volvió a repetirse cuando el músico interpretó el tema en vivo sin que ella lo supiera.

Además de la actuación, Margarita Páez también tiene formación musical y toca el piano, aunque reconoció que es un terreno en el que se siente más insegura: "Soy muy vergonzosa con el piano, con la actuación no me importa mucho". Sobre su padre, contó que suele elogiarla: "Él siempre dice que toco mejor que él", aunque aclaró: "No es verdad".

Margarita Páez

Por último, se refirió a las críticas que puede recibir Fito Páez por sus posturas públicas. “Él sabe muy bien lo que está haciendo y lo hace con seguridad”, sostuvo. Y agregó: “No se compara con la cantidad de gente que lo banca. Él es él y yo soy yo”.