Margarita Páez rompió el silencio sobre el romance de Fito Páez y Sofía Gala

En medio de los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala, quien rompió el silencio fue Margarita Páez, la hija del músico, que habló por primera vez del tema en Puro Show Noche (eltrece) y fue contundente.

Margarita Páez rompió el silencio sobre la relación de Fito Páez y Sofía Gala

En las últimas semanas, las fotos románticas, los mensajes cómplices en redes y hasta un beso sobre el escenario alimentaron las versiones de una posible relación amorosa. Incluso Moria Casán reveló que los artistas “se aman” y mencionó que el rosarino le habría ofrecido cenas para “pedirle la mano” de su hija, lo que encendió aún más las especulaciones.

Fito Páez y su hija, Margarita

Sin embargo, Margarita Páez fue clara cuando le consultaron si le habían preguntado mucho por el tema. “No me lo preguntaron tanto. Igual, como si me hicieran nota todos los días”, respondió entre risas. Y aunque admitió que el asunto salió tanto en una entrevista como en su círculo cercano, bajó el tono de inmediato: “Son amigos. Fin de la historia”.

Ante la insistencia del notero sobre si se trataba de “amigos con derecho”, la actriz reaccionó: “No, por favor, son amigos. ¿Por qué inventan donde no hay?”. En ese marco, aseguró: “Te lo aseguro, acá en cámara en vivo no son pareja. No son pareja”.

Sofía Gala y Fito Páez

Lejos de esquivar la consulta, la joven dejó en claro que habla del tema con total transparencia. “Es mi papá”, respondió cuando le preguntaron si había conversado con él sobre los rumores. Y añadió que al músico la situación le causa gracia: “Sí, obvio. Imagínate es como que con tu mejor amiga te vinculen y digan que están en pareja. Es gracioso”.

Mientras tanto, desde el entorno de Sofía Gala también habían intentado definir el vínculo como una amistad profunda, casi de hermandad. “Son como hermanitos”, aclaró Margarita Páez, reafirmando la idea de que entre ellos no hay romance.