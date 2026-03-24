Lejos de la música, la exitosa carrera de Margarita, la hija de Fito Páez

Margarita Páez es la hija menor de Fito Páez y Romina Ricci, dos figuras profundamente ligadas al universo artístico. Nacida en 2004, creció rodeada de música y arte, aunque desde hace tiempo viene dejando en claro que su intención no es vivir a la sombra de sus apellidos, sino construir un camino propio dentro del arte.

Margarita Páez

Si bien también tiene formación musical y toca el piano, en los últimos años su nombre comenzó a resonar con fuerza por su trabajo como actriz. Con un perfil bajo y una búsqueda alejada de lo estrictamente mediático, Margarita Páez se fue convirtiendo en una de las jóvenes promesas del teatro alternativo, apostando por obras que exploran la identidad, los vínculos y nuevas formas de expresión escénica.

El gran debut de Margarita Páez

El gran debut profesional de Margarita Páez en teatro llegó en 2024, cuando se presentó en el Centro Cultural San Martín con Al borde del mundo, una comedia dramática con una estética muy particular que le permitió mostrar por primera vez su potencial sobre el escenario. Ese primer paso fue clave para empezar a instalar su nombre dentro de una escena más ligada a la experimentación.

El gran debut de Margarita Páez

También ese mismo año sumó un nuevo reto profesional con Un ritual de paso, la obra que protagoniza junto a su novio, el actor Balthazar Murillo, conocido por interpretar a Carlos Tévez en la serie Apache. La propuesta mezcla ciencia ficción y metateatro, y reflexiona sobre la inteligencia artificial y la creación artística.

Los proyectos que consolidan su presente artístico

Además de esos trabajos, Margarita Páez fue sumando títulos que refuerzan su perfil dentro del teatro físico y performático. Uno de ellos es Caballo Perro Hombre, una obra dirigida por Vanesa Maja en la que no solo actúa, sino que también toca el piano en vivo.

Margarita Páez

Otro de sus proyectos destacados es Todo mi cuerpo pertenece a la noche, una pieza dirigida por Romina Paula que profundiza en la identidad y la expresión corporal desde un lenguaje más físico y poético. Con este tipo de elecciones, Margarita Páez deja en claro que su interés está puesto en obras que buscan romper estructuras y abrir nuevas preguntas, instalándose de lleno en el panorama teatral de Buenos Aires.