Cristian Castro, el renombrado cantautor mexicano, dejó una huella imborrable en la historia de la música latina. Sin embargo, su papel como padre de tres hijos, Simone, Mikhail y Rafaela, estuvo marcado por su propia confesión de no ser “un buen padre”.

Cristian Castro en el escenario

En una entrevista con Infobae en 2019, el propio Cristian admitió: “La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no. No soy un padre entregado”. Esto se debe a que su carrera musical siempre ocupó el centro de su vida.

A pesar de esta confesión, Cristian expresó en varias ocasiones su orgullo por sus hijos y su interés en que aprendan música. “Estoy orgulloso de ellos. Los tengo en muy buenas escuelas y pues gracias al público que me da esta oportunidad de que ellos vayan a escuelas buenas pues realmente es el público el que me da mi trabajo”, comentó en una conversación con Guadalupe Pineda en 2020.

En cuanto a Rafaela Amarine Castro, la menor de los tres, nació en 2014 como resultado de una breve relación con la colombiana Paola Eraso. A pesar de la distancia geográfica, Rafaela ha tenido una relación cercana con su padre. Hace tres años, se graduó del jardín de niños con Cristian presente, destacando por su habilidad en el piano y su amor por la música.

Además, la pequeña tiene una cuenta de Instagram y gracias a sus posts, se conoció que heredó el talento de su papá y abuela, Verónica Castro, porque canta, baila, actúa y toca el piano.

Rafaela ama los escenarios

Quiénes son los hijos mayores de Cristian Castro y cómo están actualmente

Simone y Mikhail, los hijos mayores, nacieron durante su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman. A pesar de su separación y la custodia que Liberman obtuvo, Cristian mantuvo algún contacto con ellos. Simone, de 18 años, y Mikhail, de 15 años, siguen creciendo lejos de los reflectores mediáticos.

Cristian, Simone y Mikhail

Sin embargo, la relación entre los hijos mayores de Cristian y su abuela Verónica Castro es un asunto complejo. Verónica, la famosa actriz mexicana, tuvo una distancia firme con Simone y Mikhail durante más de una década debido a diferencias con su exnuera Valeria Liberman. La relación entre suegra y nuera siempre fue tensa y se llegó a rumorear sobre enfrentamientos físicos. Cristian tomó la decisión de mantener a sus hijos mayores alejados de su abuela, permitiéndole verlos sólo a través de fotografías. Verónica Castro, quien también ha enfrentado problemas de salud mental, vive una vida solitaria y se ha distanciado de otros miembros de la familia y amigos.

Cristian Castro, ahora, espera a su cuarto hijo, fruto de su relación con una seguidora e integrante de su Club de Fans en Argentina, Maite Barra. Andrea Taboada fue quien dio la noticia del embarazo. “Cristian será papá por cuarta vez. Tiene dos con Valeria Liberman, con quienes tiene poco vínculo, y una nena con la modelo colombiana Carol Victoria Urban Flores”, sentenció la periodista.

