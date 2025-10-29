Lejos de la China Suárez y Ángela Torres: Rusherking lanza una nueva apuesta de negocio

Rusherking está viviendo un momento especial. Y es que el artista santiagueño inauguró su propio restaurante de pastas en pleno Palermo, Buenos Aires. Con esta iniciativa, el cantante busca acercar a sus seguidores y al público porteño una propuesta que conoció durante un viaje a Nueva York.

“Siempre tuve el sueño de abrir una cafetería, un restaurante. Por una cosa o por la otra, nunca se terminó dando. El año pasado fui a Nueva York a hacer mi álbum, a grabar videoclips, y conocí este restaurante, que es una franquicia de allá. Probé la comida, llevé a mis viejos, hice muchos testeos antes de traerlo acá y estaba convencido de que era una muy buena idea”, contó el artista en diálogo con Puro Show. Así, Rusherking logró combinar sus dos pasiones: la música y la gastronomía, llevando su creatividad más allá del estudio de grabación.

Un restaurante con sello propio

El restaurante de Rusherking tiene por nombre Pastasole y se centra en un concepto innovador: las pastas servidas en una horma de queso caliente que se ha popularizado a nivel internacional. Por $11.900 pesos, los comensales pueden disfrutar de esta experiencia mientras eligen entre distintas salsas y agregan toppings como albóndigas o milanesas cortadas.

Ubicado en Palermo, el restaurante de Rusherking ofrece también servicio de delivery y catering para eventos, buscando replicar la experiencia neoyorquina y atraer tanto a fanáticos del cantante como a amantes de la gastronomía italiana. La propuesta combina presentación, sabor y un ambiente moderno, pensado para que cada visita sea un plan completo y memorable.

Nuevos horizontes para Rusherking

Rusherking asegura que, aunque la música sigue siendo su prioridad, el restaurante representa un nuevo desafío y la posibilidad de expandir su creatividad: “Estoy acá cumpliendo uno de mis sueños. Estoy muy contento de poder poner un restaurante en Palermo de pasta, que la pasta también es algo que siempre me gustó. Así que estoy feliz, compartiendo mis dos sueños, mis dos pasiones, la comida y la música, pero ni a palos dejo la música. Se viene mucha música, de hecho”, expresó a Puro Show.

Con este nuevo negocio, Rusherking dejó claro que su visión va más allá de los escenarios y que puede llevar su estilo y originalidad a otros ámbitos, ofreciendo a sus seguidores una experiencia gastronómica única, divertida y visualmente atractiva.