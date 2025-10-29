Sarah Burlando marca tendencia con su look mini jefe y un traje que rompe las reglas

Barby Franco compartió unas postales de su hija Sarah Burlando que una vez más derritieron a sus seguidores. La pequeña, que ya se convirtió en una mini influencer, apareció con un look digno de portada: un traje sastrero negro que combinó elegancia y ternura.

Las fotos de Sarah Burlando con su look "mini-boss"

En las fotos, se la ve posando en un ambiente moderno, con piso de mármol y una butaca de diseño en tono beige. Sarah luce un blazer negro con solapas definidas, pantalón al tono y una remera blanca que aporta contraste. En sus pies, unas zapatillas blancas completan el conjunto, dándole un aire relajado y combinando a la perfección.

Sarah Burlando

Otra postal la muestra caminando al aire libre, de espaldas, con el pelo suelto y una media cola alta que deja ver su melena castaña con reflejos dorados. El traje tiene un corte amplio y canchero, y el paso decidido refuerza la imagen de una niña con mucha personalidad. La combinación del conjunto formal con las zapatillas deportivas reafirma el toque lúdico del look: una versión mini del estilo “boss girl”, perfectamente adaptado a su edad.

Sarah Burlando

Finalmente, Barby compartió una imagen que muestra otro costado de Sarah: su amor por los caballos. En la foto, se la ve montando un pony con casco de equitación negro, sweater claro y pantalones de montar. La mamá contó que la niña comenzó a practicar polo con apenas un año y once meses, una actividad que parece disfrutar tanto como sus momentos frente a cámara.

Caption

Las tiernas historias no tardaron en cautivar a los seguidores de la mini influencer. Los seguidores de Barby siguen de cerca los pasos fashionistas de la pequeña, que ya tiene estilo propio y una naturalidad que conquista en cada aparición. Con su mezcla de ternura y actitud, Sarah Burlando vuelve a demostrar que no hay edad para marcar tendencia.

F.A