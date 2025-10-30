La reacción de Rusherking al recordar el auto que le regaló a la China Suárez

Rusherking comenzó un nuevo camino: se lanzó como empresario gastronómico con una cadena estadounidense de pastas. Debido a la apertura de su negocio, el cantante accedió hablar con los medios y ahí fue cuando no pudo evitar ser consultado por su romance con la China Suárez.

Rusherking reveló qué pasó con el auto que le regaló a la China Suárez poco antes de su separación

La relación amorosa de Rusherking y la China Suárez duró sólo un año pero fue tan intensa que tuvo de todo, desde una polémica por su diferencia de edad, viajes por el mundo, posteos en redes sociales, una filmación a la salida de un hotel hasta un lujoso regalo poco antes de su separación.

Se trató de un auto Volkswagen New Beetle de 2006 descapotable y en color negro. El artista la sorprendió con este vehículo que tenía un enorme moño rosa y algunas cintas del mismo color. La actriz no dudó en compartirlo en su red social de Instagram y mostrarse feliz por el gesto de su entonces novio.

Rusherking

En una entrevista en Radio One en 2023, Rusherking había contado cómo surgió el deseo de regalarle este auto en particular: "Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”. Y agregó que se esmeró en conseguir el que ella quería: “Fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”.

Sin embargo, semanas después, la historia de amor entre ellos llegó a su fin y muchos usuarios de las redes sociales se preguntaron qué había pasado con el ostentoso regalo. De hecho, la China Suárez habría recibido "ataques" y "críticas" según contó Julieta Camaño en el ciclo radial Valentonados. Por esta razón, la periodista reveló que la artista decidió "devolver el auto que le regaló Rusherking”.

Rusherking y la China Suárez

Lo cierto es que esta información nunca se confirmó por boca de la actual novia de Mauro Icardi, por lo que siempre quedó la duda de si en verdad sucedió o no. A raíz de esto, Rodrigo Lussich aprovechó que Rusherking reapareció en los medios para promocionar la apertura de su local de pastas, de origen estadounidense, en la zona de Palermo y le preguntó, sin filtro, sobre este rumor.

“El auto que le habías regalado a la China, ¿lo vendiste? ¿Te lo quedaste? ¿Dónde quedó ese auto?”, quiso saber el conductor de Intrusos (América TV). A lo que el artista, completamente descolocado con la pregunta, contestó con una sonrisa en su rostro y cierta incomodidad: “¡¿El auto?!”.

Ante la insistencia del presentador, el músico y ahora también empresario gastronómico expresó: “Ya ni me acuerdo cómo se resolvió esa situación”. Para salir airoso de este momento, el joven concluyó contundente: “Es algo del pasado, tampoco voy a estar contándoles toda mi vida privada. Ya está, muchachos”.

De esta manera, Rusherking reaccionó incómodo al recordar el auto que le regaló a la China Suárez y se mostró sin ánimos de abordar lo que realmente ocurrió con el Volkswagen New Beetle, un modelo 2006, descapotable y en color negro que era el favorito de la ex Casi Ángeles.