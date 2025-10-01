La historia de amor entre Ángela Torres y Rusherking llegó a su fin después de varios altibajos. La pareja, que había tenido una pausa en enero y una reconciliación en febrero, no logró superar las diferencias acumuladas durante semanas de tensiones y discusiones, confirmando su separación el pasado mes de junio.

Ángela Torres y Rusherking

Según Ángel de Brito en LAM, la separación fue definitiva, sin infidelidades ni intervención de terceros. “No se trató de una ruptura escandalosa, pero esta vez sería definitiva”, explicó el conductor. La decisión, tomada por ambos artistas, buscaba cerrar un ciclo que no había logrado consolidarse pese a los intentos de reconciliación.

La polémica revelación de Ángela Torres tras la ruptura con Rusherking

En una reciente entrevista para el programa Nadie Dice Nada en Luzu TV, Ángela Torres sorprendió con sus declaraciones sobre el día de la separación con Rusherking. Sin rodeos, confesó: “Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba”.

La actriz reconoció que su acto fue intencional y consciente del impacto que tendría en su ahora ex pareja: “Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me cul... al que al otro le molestaba. Está bueno, eh”. Estas palabras generaron un fuerte contraste con la versión que compartió tras la ruptura, donde confirmó que había sido un proceso consensuado con Rusherking.

La reacción en redes a la polémica declaración de Ángela Torres

Las declaraciones de Ángela Torres se viralizaron rápidamente y generaron opiniones encontradas entre los seguidores. Muchos destacaron la “sinceridad brutal” de la cantante, mientras que otros se sorprendieron por la crudeza de sus dichos y cuestionaron el ejemplo que representaba.

Comentarios en redes tras la declaración de Ángela Torres

Entre los comentarios, un usuario escribió: “El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones”.

Otro señaló: “Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido”. Ahora, tras esta inesperada declaración de Ángela Torres tras la ruptura con Rusherking, la modelo se encuentra en medio de un escándalo pues, su actitud está siendo cuestionada sin piedad alguna.