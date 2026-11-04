Así fue el cumpleaños de Benjamín, el hijo de Belu Lucius: torta de dos pisos, ambientación de Boca y desafíos con amigos

Belu Lucius compartió en sus redes sociales las imágenes del cumpleaños de su hijo Benjamín, quien eligió a Boca Juniors como protagonista de su celebración. Con una propuesta completamente teñida de azul y amarillo, el festejo reunió a sus amigos en una jornada que combinó juegos, desafíos y una ambientación especialmente pensada para los fanáticos del equipo de La Ribera. “Él quería de Boca, así que fue todo”, escribió la influencer junto a las postales del evento.

Así fue el cumpleaños del hijo de Belu Lucius

A través de las fotografías, la creadora de contenido mostró distintos momentos de la celebración, desde la decoración y la torta hasta las actividades que realizaron los chicos durante el encuentro. El cumpleaños tuvo una impronta deportiva, aunque las propuestas recreativas fueron más allá del fútbol e incluyeron juegos de destreza y desafíos grupales. Entre camisetas, escudos y los colores característicos del club, el pequeño disfrutó de una jornada rodeado de amigos y con una temática que reflejó su fanatismo.

Una torta de dos pisos y una ambientación inspirada en Boca Juniors: así fue el cumpleaños del hijo de Belu Lucius

Uno de los grandes protagonistas de la celebración fue la torta de dos pisos, diseñada especialmente para la ocasión. La estructura combinó los colores azul y amarillo, con detalles del escudo de Boca Juniors, estrellas, figuras alusivas al fútbol y el nombre Benja en el piso superior. La propuesta se destacó por su estética personalizada, en sintonía con el resto de la decoración, y se convirtió en uno de los elementos centrales de las imágenes que compartió Belu Lucius.

Una torta de dos pisos y una ambientación inspirada en Boca Juniors

La ambientación también incluyó una importante presencia de globos azules y amarillos, además de un fondo decorativo con referencias al club. El escudo xeneize apareció en distintos sectores del espacio, mientras que los elementos futboleros acompañaron la puesta en escena. La celebración tuvo, además, un clima grupal: el hijo de la creadora de contenido estuvo rodeado de sus amigos, varios de ellos con camisetas de distintos equipos, en una postal que reflejó el espíritu de un cumpleaños pensado para compartir y divertirse.

Juegos y desafíos: las actividades que disfrutaron Benjamín y sus amigos

Más allá de la ambientación futbolera, el cumpleaños del hijo de Belu Lucius contó con distintas propuestas recreativas para los chicos. Entre las actividades se destacaron los juegos de destreza, que incluyeron estructuras de madera y desafíos que requerían concentración, coordinación y habilidad.

Las actividades que disfrutaron Benjamín y sus amigos

Los animadores acompañaron la jornada con micrófonos y consignas, mientras los invitados se sumaban a los desafíos y compartían cada propuesta. Las fotografías mostraron a Benjamín y sus amigos disfrutando de una celebración en la que el entretenimiento tuvo un lugar central. Así, el cumpleaños del hijo de Belu Lucius combinó el fanatismo por Boca Juniors con una tarde de juegos, encuentros y diversión, en una propuesta que respondió al deseo del pequeño de tener un festejo inspirado en su equipo favorito.