Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, mostró el antes y después tras someterse a un tratamiento médico

A tan sólo seis meses de haberse convertido en mamá por segunda vez, Daniela Christiansson sigue consolidando su imagen como influencer en redes sociales. En este marco, la modelo extranjera no duda en compartir sus consejos de belleza y procedimientos estéticos, mostrando así su lado más humano y aesthetic. En las últimas horas, mostró el impactante resultado de un tratamiento de detox facial al que se sometió. Para ello, publicó imágenes del antes y después del procedimiento, dejando ver una notable transformación en la textura y luminosidad de su piel.

El novedoso tratamiento facial de Daniela Christiansson

A través de su cuenta personal de Instagram, Daniela Christiansson abrió la ventana digital a su intimidad y dejó ver en detalle cómo fue el tratamiento estético que se realizó en su rostro. Mediante la creación de un carrusel de fotos, registró el paso a paso, destacando los cambios visibles que experimentó tras la sesión. En las imágenes se puede apreciar un rostro más descansado, con rasgos suavizados y una apariencia más fresca, generando un efecto “glow” inmediato.

Daniela Christiansson en su tratamiento de détox facial | Instagram

De acuerdo a lo que explicó en el pie de estas postales, el procedimiento al que se sometió forma parte de una nueva generación de cuidados faciales conocidos como detox -o drenantes-, que buscan estimular la circulación sanguínea, favorecer el drenaje linfático y mejorar el funcionamiento natural de la piel. A diferencia de otros tipos de procedimientos, esta técnica se aleja de las intervenciones invasivas sin recurrir al bisturí ni a las dolorosas inyecciones y se centra en masajes precisos y fórmulas cosméticas especializadas.

En esta línea, para la empresaria el universo beauty y el lifestyle forman parte de su día a día. Es por esta razón que logró fusionarlos logrando un enfoque holístico con combina técnicas de masaje con productos de alta gama orientados a esculpir, tonificar y revitalizar su rostro.

Además, dejó en claro que no está dispuesta a alterar sus rasgos faciales, sino más bien va en búsqueda de potenciarlos mediante la activación de procesos naturales del organismo, logrando así un efecto visible pero sutil. Así se puede apreciar en las imágenes que compartió del antes y el después en el cual se puede ver una piel más luminosa, párpados deshinchados, mayor definición de sus facciones, menos manchitas y casi sin la presencia de ojeras.

El antes y el después de Daniela Christiansson | Instagram

Daniela Christiansson elije una vida dedicada al bienestar

En reiteradas oportunidades, Daniela Christiansson compartió su rutina de cuidados integrales, donde la piel de su rostro ocupa un rol central. Según ella misma detalló, además de los beneficios estéticos, este tipo de tratamientos se posiciona dentro de una tendencia de bienestar integral, donde el cuidado de la tez forma parte de un equilibrio entre salud, descanso y hábitos cotidianos. En ese sentido, la modelo reforzó la idea de que la belleza también puede construirse desde un lado más natural, sin recurrir a técnicas invasivas y que muchas veces son irreversibles.

La aparatología utilizada por la mamá de Elle y Lando les brinda confort y bienestar a las células de su rostro, limpiando imperfecciones y barriendo con impurezas. Además, la masoterapia ayuda a estimular músculos, circulación y tejidos aportando elasticidad, permitiendo una mayor circulación de oxígeno y nutrientes a la piel. Finalmente, añadió que se genera un efecto anti-estrés, ideal para madres con niños chiquitos como es el caso de ella.

De esta manera, Daniela Christiansson dejó en claro que no está dispuesta a renunciar a su rutina beauty ni a su lifestyle. Es por ello que en esta técnica avanzada de cuidados faciales encontró un lugar ideal para llevar a cabo su filosofía de vida, sin alterar su fisonomía ni recurrir a métodos invasivos que muchas veces son irreversibles. Este posteo fue un ejemplo de que elige estar del lado de los tratamientos progresivos con resultados que potencian la naturalidad de su rostro.