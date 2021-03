Danna Paola, víctima de la violencia de su ex novio: se maquillaba los moretones

Una nueva víctima de violencia de género, sale a la luz. En este caso es Danna Paola que fue golpeada por quien era su novio, Eleazar Gómez, quien actualmente está en un reclusorio acusado de violencia familiar. La joven cantante maquillaba sus moretones para disimular.

Según la conductora del programa "Suelta la Sopa", Vanessa Claudio, Danna sufrió la violencia física de su ex novio y ella se maquillaba para que no se den cuenta del estado de su rostro y su cuerpo.

Según la conductora, un allegado a la cantante fue la que dio el testimonio de la violencia que había sufrido durante la relación con Eleazar, mientras juntos grababan la telenovela "Atrévete a soñar".

La relación entre ellos duró 6 años aunque Danna siempre lo ocultó por ser, en ese momento, menor de edad.

Paola, nunca manifestó públicamente lo que le había sucedido mientras mantenía la relación con el actor y según la conductora de "Suelta la sopa", una persona muy allegada a Danna fue quien le confió lo que habría sufrido durante esa tormentosa relación. "Me confirmó cosas demasiado fuertes", dijo segura de su fuente de información.

El actor de 34 años, famoso por interpretar varios éxitos televisivos en México, está en un reclusorio en el norte de ese país acusado de abuso físico contra su pareja, la modelo venezolana Tefi Valenzuela.

El hasta ahora abogado defensor del actor, manifestó que se retira de la querella argumentando que el caso sale de su injerencia.

El pasado 6 de enero, el actor tenía una audiencia judicial la que fue suspendida por la pandemia del COVID.

Froylán Díaz, su representante legal en el caso, dio un paso al costado e incluso cambió de domicilio y en el programa "Venga la Alegría" manifestó: "Desde diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar. Por motivos de salud me tuve que retirar y de hecho ya no estoy en México".

Aunque no hizo referencia a esta noticia, Danna se refirió a los malos momentos que atravesó en su vida en una reciente entrevista en "El hormiguero". "Yo creo que todos merecemos permitirnos estar mal, no huir de esos sentimientos no querer tapar el sol con un dedo. Pasa ese duelo permítete estar mal, esa persona pasó en tu vida por algo, hoy en día eres una mejor persona necesitabas pasar por esto, una señal del universo, y que nadie merece un amor ordinario que no merecemos alguien que esté ahí para cuando ellos quieran".

"Escribí mi álbum en honor a ésto. Una persona realmente crece de un corazón roto, de los peores momentos de tu vida. Es cuando mejor lo aprendes, maduras y sales y revivis como el ave fenix", concluyó, sin nombrar a Eleazar.

