El Chino Darín mostró la cara de su bebé y enterneció a todos

El Chino Darín compartió una dulce imagen con su hijo Dante en su primer día del padre y enterneció las redes sociales con muestras de cariño, miles de likes y comentarios. En este contexto, su pareja, la actriz española Úrsula Corberó, se sumó a los saludos de afecto, dejando un mensaje llenó de amor.

El tierno posteo del Chino Darín por el Día del Padre

El Día del Padre es una fecha especial, pero cuando se festeja por primera vez, es aún más significativa. Así lo vivió el Chino Darín, quine decidió celebrarlo con una tierna postal en que aparece paseando con su hijo Dante, nacido el pasado mes de febrero, fruto de su lazo con Úrsula Corberó, dejando bien en claro que está pasando uno de sus momentos más felices.

Chino Darín con su hijo Dante//Instagram

El actor optó por conmemorar su día sin declaraciones extensas, ni poses preparadas, sino que eligió hacerlo con una fotografía sencilla y casual que publicó en su cuenta de Instagram. En dicha imagen, el artista apareció caminando con Dante dormido en su pecho en un portabebés, una escena cotidiana que demuestra el gran momento que está pasando.

El hijo de Ricardo Darín decidió acompañar esa foto de su vida cotidiana, junto a su bebé con una frase corta, pero que caló hondo en sus allegados y también en sus seguidores. Además Fiel a su estilo sencillo y descontracturado, el actor escribió: “Una de padre en su día”.

Chino Darín paseando con su hijo Dante//Instagram

Una publicación que despertó el amor de sus seguidores que llenaron el posteo con miles ‘likes’ y comentarios con muestra de cariño y alegría por ver al artista transitando esta nueva etapa de papá primerizo y de ver crecer el pequeño Dante en un ambiente familiar repleto de afecto. Asimismo, el actor recibió mensajes de sus colegas que se sumaron a la celebración. “Feliz día compañero”, reaccionó Benjamín Vicuña, “Bienvenido al club. Feliz día”, dijo Joaquín Furriel y “El mejor rol y te queda pintado”, manifestó Daría Barassi, entre otros famosos.

La reacción de Úrsula Corberó a la publicación del Chino Darín

Úrsula Corberó sorprendió a sus seguidores y también, a los fanáticos del Chino Darín con una dedicatoria para el primer día del padre de su pareja, regalando algunas dulces palabras que en pocas horas, inundó las redes sociales con muestras de aprecio. “Hola papurri”, escribió la actriz en la publicación del papá de su hijo

Además, completamente emocionada, la intérprete española compartió en una de sus historias de Instagram, la misma fotografía de su pareja y Dante y expresó: “Se me derrite el cora”. Una imagen que se hizo viral en redes sociales y tuvo repercusión en todos los medios de comunicación.

Chino Darín y Úrsula Corberó//Instagram

Sin lugar a dudas, el Chino Darín y Úrsula Corberó están juntos hace diez años, lo que comenzó como una relación laboral allá por el 2016, se convirtió en una relación sólida y con el nacimiento de Dante, ambos sellaron su amor y cambiaron su vida para siempre. Los dos se muestran felices con la familia que construyeron y disfrutando a pleno de su bebé.