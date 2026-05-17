Úrsula Corberó vuelve a trabajar después del nacimiento de su hijo y mostró cómo cambió su vida

Este domingo 17 de mayo, Úrsula Corberó presentó su nuevo look y contó que vuelve a trabajar después del nacimiento de su hijo Dante, fruto de su relación con el Chino Darín. La actriz española de 36 años sorprendió en sus redes sociales al mostrar un dump con imágenes -presuntamente random o aleatorias-. No obstante, en cada una de ellas se podía ver un cambio radial en su imagen, sino también, a nivel laboral.

Úrsula Corberó mostró su cambio de vida

La llegada de Dante aquel 9 de febrero significó un nuevo capítulo en su vida personal de Úrsula Corberó quien se convirtió en mamá por primera vez. Así, desde el nacimiento de su bebé hasta la actualidad, la artista extranjera compartió algunas postales en su cuenta personal de Instagram sobre cómo atraviesa la maternidad, con imágenes tan enternecedoras como espontáneas.

Úrsula Corberó, Dante y el Chino Darín | Instagram

En esta oportunidad, la intérprete irrumpió ante sus más de 19,3 millones de seguidores y contó que vuelve a trabajar tras el parate obligatorio al transitar por la etapa de gestación. “Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada Dios mío”, escribió al pie del posteo en la que se ve un conjunto de fotografías donde no sólo se destaca su presencia, sino también la de su pareja -el actor argentino- y el pequeño.

El look de Úrsula Corberó para volver a trabajar | Instagram

La primera postal que integra el carrusel se ve cómo realizó un corazón digital en la papada del bebé. Sin embargo, el asombro llegó cuando se sacó una selfie en la peluquería mientras tenía sujetado mechones de pelo con papel aluminio dejando en claro que utilizó tintura para modificar su aspecto. Entre fotos y fotos donde realiza primerísimos primera planos de los gestos del niño, dejó ver el resultado final de su nuevo look.

Dante, hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín | Instagram

El radical cambio de look de Úrsula Corberó

Según anunció la propia Úrsula Corberó, en los próximos días comenzará con las grabaciones en la serie The Day of the Jackal -“El día del chacal”-. Esta producción corresponde a un thriller de espionaje basado en la novela clásica del mismo nombre. Allí, la dramaturga interpreta a Nuria, la pareja del protagonista, por lo que ya puso manos a la obra y dio inicio a su mudanza temporaria en el set.

Para ello, empacó no sólo sus prendas, sino que también sumó las de Dante, quien estará detrás de cámara mientras ella trabaja. A juzgar por lo difundido, se puede apreciar un total de ocho grandes valijas de viaje y el cochecito de bebé. Ahora, Úrsula funciona en bloque con su heredero, del cual no tiene en sus planes separarse de él ni tampoco suspender la lactancia materna exclusiva pese a sus compromisos laborales.

Valija de Úrsula Corberó y el cochecito de Dante | Instagram

Este nuevo personaje la llevó a modificar su hairstyle: Úrsula abandonó su color natural y aclaró su pelo mediante un rubio platinado con raíces negras bien marcadas -shadow root-. El resultado es un estilo platinum with dark roots con flequillo y corte recto a la altura de los hombros, cargado de personalidad y audacia. Cabe destacar que la presencia del Chino Darín en una de las imágenes da cuenta del apoyo incondicional que le brinda y de cómo van adaptándose a la nueva dinámica de la crianza de un niño recién nacido.

El look de Úrsula Corberó para volver a trabajar | Instagram

De esta manera, Úrsula Corberó a tan solo tres meses de haberse convertido en mamá por primera vez da un gran salto en su vida con uno de los proyectos audiovisuales que la mantiene entusiasmada. A través de un género que va ganando terreno en las plataformas de streaming, la actriz se anima a transitar su vida profesional con su nueva faceta como mamá. Una decisión que le traerá grandes satisfacciones, como así también, grandes desafíos.