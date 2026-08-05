Ricardo Darín se sinceró sobre la crianza de sus hijos, Clara y el Chino Darín: “El trabajo es ahora"

Ricardo Darín construyó su vida familiar con una mirada constante hacia el crecimiento de sus dos hijos, Clara y el Chino, fruto de su relación con Florencia Bass. Con el paso del tiempo, aprendió a equilibrar la necesidad de acompañarlos con la importancia de darles independencia, entendiendo que el verdadero trabajo se da en el presente. Esa experiencia lo llevó a valorar más las conversaciones cotidianas y la transmisión de herramientas que puedan servirles en el futuro, en un camino que también lo preparó para nuevas etapas.

La reflexión de Ricardo Darín sobre la crianza y la formación de sus hijos, Clara y el Chino Darín

Ricardo Darín habló sobre cómo vivió la crianza de Clara y el Chino Darín, destacando que siempre fue muy atento y, en sus palabras, “un poco obsesivo” en ese rol. Durante una entrevista para el podcast El Buscador, el actor reconoció que su esposa Florencia Bas lo ayudó a comprender que el verdadero trabajo con los hijos se da en el presente, en las charlas y discusiones cotidianas. “El trabajo es ahora, el trabajo es discutir, hablar, informar”, expresó. Sus palabras señalaron lo importante es brindar herramientas para que ellos puedan resolver las situaciones por sí mismos en el futuro.

Ricardo Darín, Florencia Bass y sus hijos, Clara y el Chino Darín

A lo largo de la conversación, explicó que muchas veces los jóvenes no quieren escuchar consejos, pero que es fundamental estar disponibles para acompañarlos en su crecimiento. “Todo lo que podemos hacer por nuestros hijos, nuestros sobrinos y por la gente joven, por el futuro, es estar a disposición, estar atentos a qué es lo que necesitan”, comentó. Para él, la clave está en ofrecer conocimientos y experiencias que les permitan enfrentar la vida con mayor seguridad, incluso cuando los padres ya no estén presentes.

En su relato, Ricardo Darín recordó que esa reflexión lo tranquilizó y le permitió soltar ciertas exigencias que tenía como padre. La idea de que no siempre se puede estar al lado de los hijos lo llevó a valorar más el tiempo compartido y a enfocarse en transmitir lo que considera esencial. “Vos no vas a estar ahí cuando te necesiten. Nunca vas a estar. La vida no es así”, le dijo su esposa, Florencia Bass, y esa frase lo ayudó a comprender que el acompañamiento se construye día a día.

Según contó, la crianza de Clara y el Chino Darín estuvo marcada por esa búsqueda de equilibrio entre la protección y la autonomía. Durante la entrevista, el actor reconoció que el aprendizaje fue mutuo y que, con el tiempo, entendió que la mejor manera de ayudar es confiar en que ellos podrán tomar sus propias decisiones. Esa mirada lo acompañó en cada etapa de su vida familiar y hoy la comparte como parte de su experiencia personal.

La nueva etapa que inició Ricardo Darín como abuelo, tras el nacimiento de Dante

Hace algunos meses, Ricardo Darín empezó a atravesar una nueva etapa en su vida con la llegada de su nieto Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, nacido en 2024. El artista confesó que lo más impactante de esta nueva etapa fue ver a su hijo convertido en padre, una experiencia que lo conmovió profundamente. Para él, observar cómo su hijo asumió ese rol significó un cambio de perspectiva y un motivo de orgullo.

Ricardo y el Chino Darín

La llegada del bebé le permitió al actor vivir la familia desde otro lugar, con la tranquilidad de acompañar sin las exigencias directas de la crianza. Explicó que lo más fuerte fue presenciar cómo su hijo se relaciona con el bebé y cómo se desarrolla en ese papel. Esa vivencia le dio una nueva dimensión a su vínculo con la familia y lo acercó aún más a su hijo. Además, enfatizó que disfruta de compartir momentos con su nieto y de acompañar en esta nueva etapa.

La experiencia de ser abuelo lo conecta con la idea de continuidad y con la importancia de transmitir valores y afecto a las nuevas generaciones. Para Ricardo Darín, se trata de estar presente y disponible, tal como lo planteó en su reflexión sobre la crianza. Según contó en distintas entrevistas, vive este momento con serenidad, consciente de que cada etapa familiar tiene su propio significado. La llegada de Dante marcó un nuevo capítulo en su vida, donde la mirada se centra en acompañar y disfrutar de la familia desde un rol distinto.

El Chino Darín y su hijo Dante

Ricardo Darín comparte una mirada sobre la familia que se fue transformando con el tiempo y que hoy lo acompaña en distintas etapas de su vida. La experiencia en la formación y en la crianza de sus hijos, Clara y el Chino Darín, lo llevó a comprender la importancia de transmitir herramientas y conocimientos en el presente, con la certeza de que cada hijo debe construir su propio camino. Esa reflexión lo ayudó a encontrar un equilibrio entre la protección y la autonomía, y se convirtió en parte de su manera de entender el crecimiento.

VDV