Úrsula Corberó sobre su relación con el Chino Darín: "Me ha enseñado a poner límites"

Úrsula Corberó compartió un momento especial en la gala de premios, donde su discurso incluyó palabras dedicadas al Chino Darín. La actriz española, reconocida por su trayectoria internacional, destacó la importancia de la comunicación en su relación y la manera en que ambos construyen un vínculo sólido. En el escenario, combinó el agradecimiento por su reconocimiento con una referencia personal que reflejó la cercanía de su pareja en su vida cotidiana.

Úrsula Corberó emocionó a todos al dedicarle unas sentidas palabras a su pareja, Chino Darín

Úrsula Corberó fue una de las protagonistas de la 70.ª gala de los Premios Ondas, donde recibió el galardón a Mejor Intérprete Femenina por su papel en la serie El cuerpo en llamas. La actriz española, reconocida por su trayectoria en televisión y cine, subió al escenario para agradecer el reconocimiento y pronunció un discurso que combinó emoción, reflexión y un mensaje personal dedicado a su pareja, el Chino Darín.

Úrsula Corberó y Chino Darín

El premio, otorgado por el Grupo Prisa junto a Radio Barcelona, destacó su interpretación de Rosa Peral, expolicía condenada por el conocido “crimen de la Guardia Urbana” ocurrido en España en 2017. La serie, estrenada en Netflix en septiembre de 2023, se convirtió en un éxito inmediato y posicionó nuevamente a la artista como una de las figuras más relevantes de la ficción internacional. En su discurso, subrayó la importancia de este reconocimiento, ya que fue la primera vez que recibió un premio por una interpretación en su carrera.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Úrsula Corberó fue un video que compartió la cuenta de Instagram Pelicultura. En la grabación, la artista sorprendió al dedicar unas palabras a Chino Darín, con quien mantiene una relación desde hace más de siete años. Destacó la importancia de la comunicación en su vínculo y señaló que su pareja le enseñó a expresar sus necesidades y a establecer límites en su vida personal. Para ella, esa dinámica es fundamental para construir una relación sólida y respetuosa, basada en el cuidado mutuo.

"Bueno, se lo quiero dedicar también a mi gran amor, Chino... Tengo mucha suerte de tener una relación basada en la comunicación”, comentó. Además de la declaración de amor, aprovechó el momento para enviar un mensaje de reflexión sobre la importancia del respeto y la paz en el mundo. En su discurso, pidió a los dirigentes que busquen el entendimiento y eviten los enfrentamientos, con un llamado a la convivencia y al diálogo.

El reconocimiento de Úrsula Corberó que une amor propio y carrera artística

Por su parte, Úrsula Corberó se tomó un instante para hablar de sí misma y reconocer su esfuerzo en la construcción de su carrera. Recordó que estuvo cerca de rechazar el papel de Rosa Peral por el desafío que implicaba interpretar a una persona real, pero finalmente decidió asumirlo. En el escenario, se dedicó el premio por su valentía y por haber aceptado un personaje complejo que le permitió mostrar su nueva faceta.

Úrsula Corberó

La serie de Netflix, El cuerpo en llamas, que le valió el galardón, narra en ocho capítulos de 50 minutos la investigación policial sobre el asesinato de Pedro Rodríguez, un agente hallado calcinado en un auto en el Pantano de Foix, en Barcelona. La ficción reconstruye el caso desde la perspectiva de los investigadores y de los protagonistas involucrados, entre ellos Rosa Peral y Albert López, expolicías que fueron señalados como responsables del crimen.

En este contexto, explicó que sus dudas iniciales surgieron del respeto que le generaba interpretar a alguien basado en una persona real. Finalmente, Úrsula Corberó asumió el reto y construyó un personaje marcado por la dualidad, las inseguridades y la ambición. La serie se convirtió en un éxito internacional y fue ampliamente comentada por la crítica y el público, consolidando a la actriz en un nuevo registro dramático.

Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corberó dejó en claro en su discurso la relevancia de los aspectos personales y profesionales que atraviesan su presente. Al mencionar a Chino Darín, destacó la importancia de la comunicación y de establecer límites en su vida, vinculando ese aprendizaje con el reconocimiento recibido en la gala. La actriz unió agradecimientos y reflexiones en un mensaje que combinó su relación con el logro artístico.

VDV