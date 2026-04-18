El inesperado enojo de Evangelina Salazar al escuchar las imitaciones de Dante Ortega: "Basta"

El paso de Sebastián Ortega por Otro día Perdido (eltrece), el programa que conduce Mario Pergolini, dejó un momento tan divertido como inesperado. Este viernes 17 de abril, el productor fue consultado al aire por el talento artístico de su hijo Dante Ortega y, en particular, por sus imitaciones, que son virales redes sociales.

Sebastián Ortega

El día que Evangelina Salazar se cansó de las imitaciones de Dante Ortega: "Basta, terminala"

Todo comenzó cuando el conductor recordó un video en el que el joven imita a Moria Casán en Bailando por un Sueño. El clip, celebrado por su precisión y carisma, no tardó en generar repercusión, y en el estudio no escatimaron elogios. "Dante es un gran imitador, es un gran artista, canta, actúa… y desde muy chiquito lo hacía", contó Sebastián Ortega. Incluso reveló que desde los tres años ya sorprendía con su capacidad para copiar gestos, voces y actitudes de quienes lo rodeaban.

Dante Ortega

Sin embargo, en medio de las risas, apareció una anécdota familiar que cambió el tono del relato. El productor recordó que, en una etapa, Dante había tomado como "objeto de estudio" a su abuela, Evangelina Salazar, reconocida actriz y figura histórica del espectáculo argentino. "Mi mamá tiene una risa muy particular", explicó, antes de contar el episodio que desató el inesperado enojo.

"Un día mi vieja se enojó, le dijo: ‘Basta. Terminala’. Porque era todo el tiempo", relató entre risas. Lejos de tratarse de un conflicto serio, el momento evidenció el costado más cotidiano y humano de una familia atravesada por el arte, donde la observación y la interpretación parecen ser moneda corriente.

Lo cierto es que Dante Ortega no solo heredó el talento de su clan, sino también una fuerte vocación por construir su propio camino. Hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, y nieto de Palito Ortega, el joven de 25 años viene explorando distintas facetas artísticas, desde la música hasta la actuación. Según contó en entrevistas recientes, encuentra en su abuelo una guía fundamental a la hora de componer y desarrollar sus proyectos.

Dante Ortega, Evangelina Salazar y Palito Ortega

A pesar de crecer en una de las familias más influyentes del ambiente, el influencer busca diferenciarse. En sus últimas entrevistas, dejó en claro que prefiere no recurrir a los contactos de su padre para avanzar en su carrera, apostando a que las oportunidades lleguen de manera natural. Esa misma autenticidad es la que se refleja en sus imitaciones: observación, humor propio y una impronta personal que lo distingue.