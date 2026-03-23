Lejos de la música, el trabajo de Dante, el nieto de Palito Ortega

Durante los últimos años, Dante Ortega fue construyendo una identidad propia dentro del universo artístico. Hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, y nieto de Palito Ortega, el joven ganó visibilidad por su faceta como cantante, modelo y creador, con una impronta personal marcada por el arte.

Dante Ortega

Sin embargo, en esta nueva etapa decidió ampliar su horizonte y sumar un desafío inesperado a su recorrido. A través de sus redes sociales, Dante Ortega empezó a mostrarse también vinculado a otro tipo de rubro, a una faceta alejada del perfil con el que hasta ahora era más identificado públicamente.

Así ha sido la evolución de Dante Ortega

Aunque su apellido siempre despertó interés, Dante Ortega fue forjando su propio recorrido más allá de la herencia familiar. Desde muy chico mostró interés por la música: canta desde los 12 años, compone, toca instrumentos y hasta estudió en Berklee, una de las escuelas de música más reconocidas. En los últimos años lanzó canciones propias, participó en presentaciones en vivo y consolidó una presencia activa en redes sociales.

Dante Ortega como agente inmobiliario

Además de la música, también encontró lugar en el modelaje y en producciones vinculadas a la moda, lo que terminó de construir una imagen artística amplia, más cercana a la sensibilidad de los nuevos creadores digitales que a la celebridad tradicional. Por eso, su desembarco en otro rubro no deja de llamar la atención.

La nueva faceta de Dante Ortega

Lejos de limitarse al arte, Dante Ortega comenzó a incursionar en el rubro inmobiliario y ya se presenta también como agente a través de sus plataformas digitales. Se trata de una nueva apuesta profesional que, si bien se encuentra en una etapa inicial, deja ver su interés por diversificar su carrera y explorar oportunidades más allá de la música y la moda.

Dante Ortega como agente inmobiliario

Este paso laboral no necesariamente implica un abandono de su costado artístico, sino más bien una ampliación de su perfil. Y es que ahora muchos jóvenes apuestan por construir marcas personales más versátiles, Dante Ortega parece ir en esa dirección: combinar creatividad, imagen y negocios en una misma identidad profesional.