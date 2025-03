Darío Barassi celebró los diez años de matrimonio con Lucía Gómez Centurión con un tierno álbum de fotos

Darío Barassi realizó un tierno posteo que le dedicó a su esposa en Instagram. El reconocido conductor en ocasión al aniversario de bodas con Lucía Gómez Centurión, le entregó su pluma y su amor a la madre de sus hijos.

Ambos contrajeron matrimonio un 28 de febrero, pero de 2015, y desde entonces eligieron no separarse. El aclamado conductor de los game shows argentinos, comparte dos hijas con la psicóloga llamadas Inés y Emilia. El viernes 28 de febrero el presentador decidió compartir una serie de imágenes y un texto para homenajearla a diez años de su unión matrimonial.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

El tierno posteo que Darío Barassi le dedicó a su esposa en Instagram

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión se conocieron durante su adolescencia en San Juan. Ambos al terminar el secundario vinieron al mismo tiempo a vivir a Buenos Aires, en donde ella estudió Psicología y Barassi se volcó a Abogacía. Sin embargo, con el pasar de los años él terminaría encontrando su pasión en la televisión y las tablas.

El conductor de Canal 13 en las últimas horas le dedicó a su esposa un emotivo mensaje en la red social de las fotografías. "Recuerden, soy meloso. Diez años de la mejor noche de mi vida. Todo funcionó perfecto, porque nosotros funcionamos”, comenzó contando el letrado y actor.

El emotivo posteo de Darío Barassi en Instagram

“En mi vida hay un antes y un después de conocerte. Celebro ese encuentro gorda, esas miradas con o sin gafas. Como digo siempre, es con vos o no es”, continuó el conductor de Love Is Blind. "Me acuerdo el proceso de pensar y armar este festejo. Queríamos agasajar a nuestra gente. Que sea para todos una noche inolvidable ¡Fiestón!”, rememoró el intérprete.

“Cada vez que vemos estas placas volvemos a esa noche. Diez años, yo creo que diez más seguimos, seguro ¿Y por qué no 20, 30 o mil?” Amo la vida juntos. Amo a nuestra familia. Básicamente, Te amo a vos. En todas mis versiones y en todas las tuyas”, cerró la aclamada figura de 41 años.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Darío Barassi le dedicó a su esposa Lucía Gómez Centurión un tierno posteo en Instagram e inundó la red de romance. El conductor argentino honró a su esposa con sus mejores palabras en la tarde del viernes 28 de febrero. A diez años del inicio del amor, el padre de Emilia e Inés fue condescendiente con sus sentimientos hacia la psicóloga y madre de sus hijas.

C.G.